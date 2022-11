Bildunterschrift: Sporttaschen sind in offenen Kabinen eine leichte Beute für Diebe. – Foto: Mario Luge

Diebstähle in Umkleidekabinen – Sind Serientäter am Werk? Kabinenklau in Umkleiden rheinhessischer Fußballplätze geht weiter +++ Was die Polizei zu einer möglichen kriminellen Bande sagt

Rheinhessen. An den vergangenen beiden Sonntagen sind aus mehreren Umkleiden rheinhessischer Sportstätten Geldbeutel, Bargeld und Schlüssel gestohlen worden. Die Polizei steht noch am Anfang der Ermittlungen und kann noch keine genaueren Angaben zu möglichen Tätern machen, weil noch nicht gesichert sei, ob es sich um einen oder mehrere Täter oder sogar eine kriminelle Bande handelt.