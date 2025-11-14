Diebstähle beim A-Jugend-Spiel des SV Alemannia Salzbergen

Wie der SV Alemannia Salzbergen über seine sozialen Netzwerke mitteilte, kam es beim A-Jugend-Spiel gegen die JSG Baccum/Laxten am gestrigen Spieltag zu mehreren Diebstählen. Während der laufenden Partie wurden sowohl aus der Kabine der Salzbergener Mannschaft als auch aus der Umkleide der Gäste Portemonnaies entwendet.
Der Verein hat angekündigt, den Vorfall zur Anzeige zu bringen. Zudem bittet der SVA um Hinweise aus der Bevölkerung. Personen, die während des Spiels etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Angaben zum möglichen Täter machen können, werden gebeten, sich umgehend beim Verein zu melden.
Der SVA betont, dass ihm bewusst sei, dass Wertgegenstände grundsätzlich nicht in der Kabine aufbewahrt werden sollten. Dieser Hinweis ändere jedoch nichts an der Tatsache, dass während eines Jugendspiels gezielt Diebstähle begangen wurden.
Der Verein bedankt sich für jede Unterstützung, die zur Aufklärung des Vorfalls beitragen kann.