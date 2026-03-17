👬 DIE ZWILLINGE SIND ZURÜCK. 🔴⚪

Doppelpack-Transfer für die Saison 2026/27:

Mit Jannik & Philipp Fischer kehren zwei Weilheimer Jungs zum TSV zurück – und gehen bei uns in ihr erstes Aktivenjahr. 💪

Beide haben in den letzten Jahren eine Top-Ausbildung auf hohem Niveau genossen und bringen entsprechend viel Qualität mit zurück nach Weilheim.