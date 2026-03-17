👬 DIE ZWILLINGE SIND ZURÜCK. 🔴⚪

Doppelpack-Transfer für die Saison 2026/27:
Mit Jannik & Philipp Fischer kehren zwei Weilheimer Jungs zum TSV zurück – und gehen bei uns in ihr erstes Aktivenjahr. 💪
Beide haben in den letzten Jahren eine Top-Ausbildung auf hohem Niveau genossen und bringen entsprechend viel Qualität mit zurück nach Weilheim.
🧤 Philipp Fischer (Torhüter)
Stationen: TSV Weilheim → VfL Kirchheim → FC Esslingen → 1. FC Heidenheim 1846 → FC Esslingen
Aktuell Teil des Verbandsliga-Kaders beim FC Esslingen.
🛡️ Jannik Fischer (Defensive, Linksfuß)
Stationen: TSV Weilheim → VfL Kirchheim → FC Esslingen → Stuttgarter Kickers → Sonnenhof Großaspach → FC Esslingen
Aktuell in der U19 Verbandsstaffel aktiv.
🔙 Beide starteten ihre fußballerische Laufbahn beim TSV – umso schöner, dass sie jetzt zurückkehren.
Zwei Spieler.
Eine Geschichte.
Ein klares Ziel. 🚀
Willkommen zurück beim TSV Weilheim! 🔴⚪
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