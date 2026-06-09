Die Zweite siegt souverän in Apolda

Bei warmem Frühsommerwetter reiste heute unsere Zweite zum letzten Auswärtsspiel der Saison zur Drittvertretung des VfB Apolda. Gespielt wurde auf dem idyllisch gelegenen Platz des BSC Aufbau Apolda. Die seit sechs Spielen sieglose Hüsertruppe startete mit viel Feuer in die Partie und hatte diese von Beginn an unter Kontrolle. Nach vielen zunächst ungenutzten Chancen in der Anfangsphase war es Jost, der in der 14. Minute nach Vorlage von Mönnig das verdiente 1:0 erzielte. In der 20. Minute folgte nach tollem Diagonalball von Wiedenbeck das 2:0 durch Altgassen. Dieser legte nur etwa 120 Sekunden später für Mönnig auf, der das 3:0 erzielte. Aber damit noch nicht genug, denn im direkt nächsten Angriff nach dem Anstoß der Gastgeber besorgte Altgassen nach Vorlage von Mönnig den 4:0 Halbzeitstand.

Der zweite Durchgang war ebenso geprägt von Oberweimars Spielkontrolle, allerdings plätscherte die Partie vor sich hin, da die Zweite eine Menge gut herausgespielter Chancen vergab und die Partie an sich entschieden war. Trotzdem gelang Mönnig in der 60. Minute nach Assist von Schneider das 5:0 und auch Wiedenbeck, dem zunächst ein Fallrückzieher misslang, konnte sich per Traumtor aus gut 20 Metern in die Torschützenliste des VfB Oberweimar eintragen. Alles in allem ein verdienter 6:0 Auswärtssieg. Wir bedanken uns bei den fairen Gastgebern und unserem freiwillig für Schneider ins Tor eingesprungenen Al Hussein, der einen guten Job machte.