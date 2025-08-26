In Mönchengladbach stehen spannende Pokalduelle an. – Foto: Alexander Dahmen

Die zweite Runde im Kreispokal bietet interessante Spiele Der 1. FC Mönchengladbach und die SpVg Odenkirchen treffen in der zweiten Runde aufeinander.

Die zweite Runde im Kreispokal Mönchengladbach-Viersen steht in dieser Woche an. Und zur zweiten Runde greifen auch die Mannschaften ins Pokalgeschehen ein, die sich oberhalb der Kreisklassen befinden. Schaffen es die beiden Finalisten der vergangenen Pokal-Saison, die Landesligisten Victoria Mennrath (Titelverteidiger) und der ASV Süchteln (Finalist) erneut ins Finale oder scheiden sie vorher aus?

Mennrath bekommt es mit dem B-Ligisten Welate Roj zu tun haben und gilt als klarer Favorit am Mittwochabend (Anpfiff 19.30 Uhr). Schwerer dagegen wird es der ASV haben, der sich Dienstagabend (19.30 Uhr) beim A-Ligisten Rheydter SV durchzusetzen will. Doch die womöglich interessanteste Paarung findet beim 1. FC Mönchengladbach statt: Am Mittwoch (ebenfalls 19.30 Uhr) treffen die ewigen Konkurrenten des FC und SpVg Odenkirchen 05/07 aufeinander. Für Odenkirchens Trainer Simon Sommer eine reizvolle Aufgabe, in der die Favoritenrolle seiner Ansicht nach keinem der beiden Teams zuzuordnen ist. „Wir sind gut in die Liga gestartet, das sollte uns Rückenwind geben. Am Ende, glaube ich, werden wir uns knapp behaupten“, sagt er. Etwas anders sieht es dagegen Florian Wittkopf, Trainer beim Club aus dem Westend. „Die Favoritenrolle liegt ganz klar bei Odenkirchen. Schon die Qualität im Kader spricht für sich alleine. Aber wir werden auf unserem Feld alles daran setzen, um eine Runde weiterzukommen“, sagt Wittkopf vorm Duell der beiden ehemaligen Trainer des 1. FC Viersen.

Diese Spiele gibt es außerdem Die verbliebenen Bezirksligisten stehen alle vor lösbaren Aufgaben. Türkiyemspor in Hochneukirch (Dienstag, 20 Uhr), der SV Lürrip bei BW Meer, TuS Wickrath beim VfL Giesenkirchen und der 1. FC Viersen bei RW Venn (jeweils Mittwoch, 19.30 Uhr). Unklar ist noch, ob und wann die Partie SF Neuwerk beim FSC Mönchengladbach stattfinden wird. Letzterer soll das Spiel am Mittwoch bereits abgesagt haben.