Aldekerk ist in Runde zwei dabei. – Foto: Susanne Schmidt

Die zweite Runde des Klever Kreispokals ist ausgelost Der Kreisausschuss hat die zweite Runde jetzt ausgelost. Welche Spiele dabei hervorstechen. Und welche Mannschaften erstmals im laufenden Wettbewerb ins Geschehen eingreifen.

Der A-Ligist FC Aldekerk hat sich erst am Dienstagabend mit einem 8:0-Sieg bei der DJK Labbeck-Uedemerbruch als letzte Mannschaft für die zweite Runde des Diebels-Kreispokals der Männer qualifiziert. Und schon steht fest, wie es im laufenden Wettbewerb weitergeht. Der Kreisvorstand hat blitzschnell die Lose gezogen.

27 Teams kämpfen um drei Lose für den Niederrheinpokal Ein Team kann dabei schon sicher sein, dass es im Topf sein wird, wenn im Herbst die dritte Runde ausgelost wird. Bezirksligist Alemannia Pfalzdorf hat ein Freilos erwischt. Vier Teams greifen erstmals in den laufenden Wettbewerb ein. Der SV Sevelen hatte in der ersten Runde ein Freilos. Viktoria Goch, der TSV Weeze und die DJK Twisteden müssen als Teilnehmer des Kreises am Niederrheinpokal auch erst in Runde zwei auf den Platz.

Der 1. FC Kleve ist nach wie vor außen vor, da er als Oberligist automatisch für den Niederrheinpokal-Wettbewerb der Saison 2026/27 qualifiziert ist. 27 Teams hoffen im Kreispokal jetzt noch, einen der drei restlichen Plätze zu ergattern, die dem Kreis Kleve/Geldern im Wettbewerb auf Verbandsebene zustehen. Der Endspiel-Tag des Kreispokals der Männer und Frauen wird 2026 wieder am Ostermontag stattfinden. Der Austragungsort wird erst festgelegt, wenn die Halbfinal-Teilnehmer feststehen. Winnekendonk gegen Twisteden zum Abschluss