Die „zweite Reihe“ dreht auf beim VfB Hilden

Rund ein Viertel der Oberliga-Saison ist absolviert, und der VfB 03 Hilden ist vor dem neunten Spieltag nach zwei überzeugenden Vorstellungen in die Erfolgsspur eingebogen. Nach dem beachtlichen 2:1-Erfolg beim vorherigen Zweiten SV Sonsbeck kletterte die Mannschaft von VfB-Cheftrainer Tim Schneider in die obere Tabellenhälfte und möchte ihre Heimbilanz gegen den SV Biemenhorst aufpolieren (Sonntag, 15.30 Uhr, Hoffeldstraße).

Die Schneider-Truppe entwickelte in Sonsbeck eine geschlossene Mannschaftsleistung gepaart mit einer zunehmend besseren Defensive, Kreativität und Spielfreude. „Der Sieg tat natürlich gut, und angesichts der engen Liga ist er tabellarisch auch enorm wichtig gewesen. Er stärkt das Selbstvertrauen, und über die vielen positiven Erfahrungen entwickelt sich auch das Selbstverständnis zu gewissen Dingen wieder. Der Hauptfaktor war die Einheit auf dem Platz, die den Matchplan umgesetzt hat“, erläutert Schneider.

Der Trainer hatte mit dem Youngster Leon Prokshi den Sieg eingewechselt – der 19-Jährige, der über die eigenen A-Junioren den Weg in die „Erste“ fand, schoss in der 84. Minute den entscheidenden Treffer zum zweiten Sieg auf gegnerischem Boden und einem hochverdienten 2:1. Damit stellt der VfB mit sieben Punkten die beste Auswärtsmannschaft der Liga, während er daheim erst vier Punkte eintüten konnte.

Hildens Übungsleiter erkennt keinen Vorteil hinsichtlich der Spielstätte: „Ich glaube, das hat mit dem Austragungsort wenig zu tun. Es ist ja nicht so, dass wir daheim vor 600 Zuschauern spielen und 500 der Fans unsere Farben tragen und laut sind. Wobei ich betonen möchte, dass unsere Fans, die während jedem Spiel anwesend sind, immer richtig Gas geben und uns pushen – wie auch zuletzt in Sonsbeck. Und wie die unsere Tore feiern und sich freuen – dann bekommt man Gänsehaut. Die treuen VfBler sind mit Herz dabei und schließen sich nicht den negativen Stimmen an, die ich schon öfter hinter unserer Bank vernommen habe.“

Schneider warnt eindringlich vor den schwer zu bespielenden Bocholtern: „Die Mannschaft ist gefährlich im Umschaltspiel und hat schnelle Stürmer in ihren Reihen. Es war auch in der Vorsaison nicht so, dass die beiden Spiele anfangs so klar waren, wie sie sich zum Ende entwickelten“, betont er nach den beiden 4:1-Siegen in der Saison 2024/25, als der letztjährige Neuling in der Endabrechnung einen elften Platz belegte.

Bei Biemenhorst tut sich einer besonders hervor

Dem SVS-Stürmer und Urgestein Luca Puhe stellt Schneider ein sehr gutes Zeugnis aus – der 23-jährige erzielte bereits sieben Treffer und führt gemeinsam mit Emre Demircan (Ratingen 04/19) die Torschützenliste an. Die restlichen zehn Treffer der Rot-Weißen verteilen sich auf sechs Spieler. Demnach ist ein unberechenbarer Gegner zu erwarten, der allerdings mit 27 Gegentreffern die schlechteste Defensive der Liga hat. Allerdings vermochte der Drittletzte sechs seiner neun Punkte auf fremden Plätzen zu holen – 4:3 in St. Tönis und 2:0 beim neuen Zweiten VfB Homberg sprechen eine deutliche Sprache. Das mit 22 Jahren im Durchschnitt jüngste Team der Liga hat nach drei Niederlagen in Folge eine kleine Talfahrt erlebt und möchte aus Hilden einen Punkt entführen.

Schneider hat seine Truppe während der Einheiten auf den unbequemen Gegner eingestellt und lobt die Intensität und Qualität im Training: „Alle arbeiten gut mit und bleiben positiv. Zuletzt haben sich zwei Spieler aus der sogenannten zweiten Reihe mit ihren Treffern belohnt.“ In Anbetracht der derzeit spannenden Liga wäre ein zweiter Sieg in Folge von großer Bedeutung.