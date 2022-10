Die zweite Pleite in Folge für den FC Welzheim 06 II

Der FC Welzheim 06 II begrüßte die zweite Vertretung des FSV Weiler zum Stein zum Spitzenspiel in der Kreisliga B5. Die Mannschaft um Trainer Stefan Gerosa verfolgte das Ziel, die herbe Niederlage am vergangenen Spieltag vergessen zu machen und startete dementsprechend in die Begegnung. Mit geschicktem Zweikampfverhalten und schnellem Offensivspiel beherrschte man die Gäste und konnte in Spielminute 16 in Person von Baier auf 1:0 stellen. Trotz anhaltender Spielkontrolle gelang es der Welzheimer Hintermannschaft in Minute 68 nicht, den Einschlag zum 1:1 zu verhindern. Mit dem Ausgleichstreffer kippte die Partie in die andere Richtung und der Gast aus Weiler nutzte seine Chancen gnadenlos aus. Am Ende muss sich der FC Welzheim 06 II mit einer 1:3 Heimniederlage zufrieden geben und verliert damit wichtige Punkte im Aufstiegsrennen.



Statement von Spieler Batuhan Cakir: