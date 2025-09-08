Die Zweite holt einen Auswärtspunkt in Frankendorf

Heute ging es für unsere Zweite bei Sonne-Wolkenmix in Frankendorf um weitere Punkte in der ersten Kreisklasse Nord. In der ersten Halbzeit war die Mannschaft um Trainer Hüser das klar bessere Team, allerdings blieb die nach vielen tollen Angriffen über beide Flügel hochverdiente Führung aus. Die Abschlüsse waren nicht präzise genug oder wurden von Hentschel gehalten. Nach hinten ließ die Zweite wenig zu und Cremer konnte sich in der 27. Minute mit einer fairen und perfekt gesetzten Grätsche als letzter Mann auszeichnen. Trotz der kontrollierten Führung des Spiels ging es aus VfB-Sicht leider nur mit einem 0:0 in die Pause.

Nach der Pause begann das Spiel genauso, wie es in der ersten Halbzeit endete. Der Ball wollte nach wie vor einfach nicht ins Tor. Doch in der 65. Minute änderte sich das: Mönnig setzte sich vor dem Strafraum stark gegen einen Frankendorfer Verteidiger durch, nahm Martinez Lopez mit und kam nach dessen Doppelpassspiel mit dem Ball an Hentschel vorbei, wo er nur noch einnetzen musste. Der Knoten schien damit endlich geplatzt. Allerdings hielt die verdiente Führung nicht lange. Hübner kam während eines Konters aus gut 25 Metern zum Abschluss und versenkte das Leder eiskalt in Grethers Tor. Bei den gefühlt hochsommerlichen Temperaturen versuchte der VfB weiter nach vorn zu spielen, musste aber immer auf kontersuchende Frankendorfer aufpassen. Leider fielen keine weiteren Tore. Trotzdem zeigte die Zweite heute wieder kollektiv viel Einsatz und mit etwas mehr Glück hätte man hier auch drei Punkte mitnehmen können.