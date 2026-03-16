Die Zweite holt den vierten Ligasieg in Folge

Nach dem starken Rückrundenauftakt letztes Wochenende gegen Pfiffelbach, sollte nun auch im vierten Heimspiel in Serie ein Sieg her. Zu Gast war Niedertrebra. Das Spiel begann wie im Hinspiel ausgeglichen und auf Augenhöhe. Oberweimar spielte immer wieder ruhig von hinten heraus und es entstanden mehrere Chancen, die zunächst noch ungenutzt blieben. Aber auch die Gäste versuchten ihr Spiel aufzubauen und hatten ebenfalls Möglichkeiten, welche durch den starken Schneider im Tor vereitelt wurden. In der 29. Minute löste Posecker den Knoten mit einem flachen Freistoß auf das Tor von Oehler, dem dieser unglücklich durch die Finger flutschte. Der VfB übernahm nun die Kontrolle über das Spiel, gegründet auf einer stabilen Defensive um Grunert und Behr. Erwähnenswert ebenso der fleißige Thiene auf der rechten Seite, der mehrmals sehenswert in die Tiefe geschickt wurde. Posecker und Buddeberg trieben das Offensivspiel immer wieder an. Aber erst in der Nachspielzeit der ersten Hälfte gelang Kapitän Franke, nach einem Schuss von Posecker der Abstauber zum verdienten 2:0 Halbzeitstand.

Doch nach Wiederanpfiff dachte sich Franke: „Eins ist keins!“ und schnürte in der 59. Minute kurz vor seiner Auswechslung durch einen erneuten Abstauber den Doppelpack. Die Gäste gaben sich jedoch noch lange nicht geschlagen. Titze erzielte in der 67. Minute den nicht unverdienten 3:1 Anschlusstreffer und machte das nach wie vor ansehnliche Spiel wieder spannend. Allerdings gab es von nun an für Niedertrebra kein Durchkommen mehr, da sich Oberweimar in alles hineinwarf und mannschaftlich verteidigte. Der VfB spielte aber auch weiter offensiv nach vorne und Mönnig machte in der 82. Minute den Deckel drauf, nachdem er Torhüter Oehler nach Steilpass von Buddeberg umkurvte und dann locker einschob.