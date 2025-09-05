 2025-09-04T13:21:47.781Z

Allgemeines
Die zweite Hauptrunde im Wernesgrüner Sachsenpokal

Wernesgrüner Sachsenpokal +++ Wer sichert sich das Ticket für die nächste Runde?

Im Wernesgrüner Sachsenpokal geht am Wochenende die zweite Hauptrunde über die Bühne. Der FSV Budissa Bautzen hat sich am Donnerstagabend bereits das erste Ticket zum Weiterkommen gesichert. Halten sich die anderen Favoriten schadlos?

Donnerstag

Gestern, 20:00 Uhr
BSC Freiberg
BSC FreibergBSC Freiberg
FSV Budissa Bautzen
FSV Budissa BautzenBautzen
1
4
Abpfiff

Der FSV Budissa Bautzen hat sich das erste Ticket für die nächste Pokalrunde gesichert. Am Donnerstag setzte sich der Oberligist mit 4:1 beim Landesklasse-Vertreter BSC Freiberg durch.

Freitag

Heute, 18:30 Uhr
BSG Stahl Riesa
BSG Stahl RiesaStahl Riesa
SC Freital
SC FreitalSC Freital
18:30live

Heute, 19:45 Uhr
FV Eintracht Niesky
FV Eintracht NieskyNiesky
FV Gröditz 1911
FV Gröditz 1911FV Gröditz
19:45

Samstag

Morgen, 15:00 Uhr
NFV Gelb-Weiß Görlitz 09
NFV Gelb-Weiß Görlitz 09G/W Görlitz
FC Grimma
FC GrimmaFC Grimma
15:00

Morgen, 15:00 Uhr
SG Dresden Striesen
SG Dresden StriesenSG Striesen
VfL Pirna-Copitz 07
VfL Pirna-Copitz 07Pirna-Copitz
15:00

Morgen, 15:00 Uhr
SV Panitzsch/Borsdorf 1920
SV Panitzsch/Borsdorf 1920Panitzsch
SV Bannewitz
SV BannewitzSV Bannewitz
15:00

Morgen, 15:00 Uhr
SV Blau-Gelb Mülsen
SV Blau-Gelb MülsenSV BG Mülsen
VFC Plauen
VFC PlauenVFC Plauen
15:00

Sonntag

So., 07.09.2025, 12:00 Uhr
Post SV Dresden
Post SV DresdenPost SV
VfB Fortuna Chemnitz
VfB Fortuna ChemnitzVfB Chemnitz
12:00

So., 07.09.2025, 12:30 Uhr
Chemnitzer FC
Chemnitzer FCChemnitzerFC
FC Blau-Weiß Leipzig
FC Blau-Weiß LeipzigFC Blau-Weiß
12:30

So., 07.09.2025, 13:00 Uhr
Radeberger SV
Radeberger SVRadeberg
BSG Chemie Leipzig
BSG Chemie LeipzigBSG Chemie
13:00

So., 07.09.2025, 14:00 Uhr
SV Lindenau 1848
SV Lindenau 1848Lindenau
1. FC Lokomotive Leipzig
1. FC Lokomotive LeipzigLok Leipzig
14:00

So., 07.09.2025, 14:00 Uhr
VfB Zwenkau 02
VfB Zwenkau 02VfB Zwenkau
FSV Zwickau
FSV ZwickauFSV Zwickau
14:00

So., 07.09.2025, 14:00 Uhr
SV Aufbau Deutschbaselitz
SV Aufbau DeutschbaselitzSV Aufbau
Bischofswerdaer FV 08
Bischofswerdaer FV 08BFV 08
14:00

So., 07.09.2025, 14:30 Uhr
Leipziger SC 1901
Leipziger SC 1901Leipziger SC
FV Dresden 06 Laubegast
FV Dresden 06 LaubegastLaubegast
14:30

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
FC Bad Lausick 1990
FC Bad Lausick 1990Bad Lausick
FSV Oderwitz 02
FSV Oderwitz 02FSV Oderwitz
15:00

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
HFC Colditz
HFC ColditzColditz
VfB Auerbach 1906
VfB Auerbach 1906Auerbach
15:00

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
Meeraner Sportverein
Meeraner SportvereinMeeraner SV
SV Eiche Reichenbrand
SV Eiche ReichenbrandSV Eiche
15:00

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
SV Merkur 06 Oelsnitz
SV Merkur 06 OelsnitzOelsnitz
Radebeuler BC 08
Radebeuler BC 08Radebeul
15:00

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
BSV 53 Irfersgrün
BSV 53 IrfersgrünIrfersgrün
SSV Fortschritt Lichtenstein
SSV Fortschritt LichtensteinLichtenstein
15:00

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
FSV 1990 Neusalza-Spremberg
FSV 1990 Neusalza-SprembergNeusalza
ESV Lokomotive Zwickau
ESV Lokomotive ZwickauLok Zwickau
15:00live

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
FC Stollberg
FC StollbergStollberg
FC Oberlausitz Neugersdorf
FC Oberlausitz NeugersdorfNeugersdorf
15:00live

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
VfB Schöneck 1912
VfB Schöneck 1912VfB Schöneck
VfB Empor Glauchau
VfB Empor GlauchauVfB Glauchau
15:00

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
Kickers 94 Markkleeberg
Kickers 94 MarkkleebergKickers 94
SC Syrau
SC SyrauSC Syrau
15:00

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
Oelsnitzer FC
Oelsnitzer FCFC Oelsnitz
Oberlungwitzer SV
Oberlungwitzer SVOberlungwitz
15:00

So., 07.09.2025, 15:30 Uhr
SV Fortschritt Lunzenau
SV Fortschritt LunzenauSV Lunzenau
SV Lipsia Eutritzsch
SV Lipsia EutritzschSV Lipsia
15:30

So., 07.09.2025, 15:30 Uhr
VfB Annaberg 09
VfB Annaberg 09VfB Annaberg
Radefelder SV 90
Radefelder SV 90Radefeld
15:30

Montag

Mo., 08.09.2025, 19:30 Uhr
Dresdner SC 1898
Dresdner SC 1898Dresdner SC
SG Motor Wilsdruff
SG Motor WilsdruffSG Wilsdruff
19:30live

