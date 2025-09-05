Die zweite Hauptrunde im Wernesgrüner Sachsenpokal

Im Wernesgrüner Sachsenpokal geht am Wochenende die zweite Hauptrunde über die Bühne. Der FSV Budissa Bautzen hat sich am Donnerstagabend bereits das erste Ticket zum Weiterkommen gesichert. Halten sich die anderen Favoriten schadlos?

Der FSV Budissa Bautzen hat sich das erste Ticket für die nächste Pokalrunde gesichert. Am Donnerstag setzte sich der Oberligist mit 4:1 beim Landesklasse-Vertreter BSC Freiberg durch.

Freitag

Heute, 18:30 Uhr BSG Stahl Riesa Stahl Riesa SC Freital SC Freital 18:30 live PUSH

Heute, 19:45 Uhr FV Eintracht Niesky Niesky FV Gröditz 1911 FV Gröditz 19:45 PUSH

Samstag

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr FC Bad Lausick 1990 Bad Lausick FSV Oderwitz 02 FSV Oderwitz 15:00 PUSH

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr FC Stollberg Stollberg FC Oberlausitz Neugersdorf Neugersdorf 15:00 live PUSH

Montag

Mo., 08.09.2025, 19:30 Uhr Dresdner SC 1898 Dresdner SC SG Motor Wilsdruff SG Wilsdruff 19:30 live PUSH

