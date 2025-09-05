 2025-09-04T13:21:47.781Z

Allgemeines
Die zweite Hauptrunde im dachbleche24-Landespokal

dachbleche24-Landespokal +++ Die 16 Partien gehen am Wochenende über die Bühne

Das Wochenende steht in Sachsen-Anhalt im Zeichen des dachbleche24-Landespokals. Schon am Freitagabend wird im Duell zwischen dem CFC Germania und dem SV Eintracht Elster das erste von 16 Achtelfinal-Tickets vergeben.

14 Mal geht es am Sonnabend um das Weiterkommen. Unter anderem trifft das Verbandsliga-Spitzenteam 1. FC Bitterfeld-Wolfen auf den Oberligisten VfL Halle 96. Oberliga-Aufsteiger 1. FC Lok Stendal gastiert zum Altmark-Derby beim SSV Havelwinkel Warnau (Verbandsliga) und der Verbandsligist SSC Weißenfels empfängt den Regionalligisten und Titelverteidger Hallescher FC. Zum Abschluss der zweiten Hauptrunde duellieren sich am Sonntag der VfB Germania Halberstadt und der FC Einheit Wernigerode zum Derby.

Freitag

Heute, 19:15 Uhr
CFC Germania 03
CFC Germania 03CFC Germania
SV Eintracht Emseloh
SV Eintracht EmselohEmseloh
19:15live

Samstag

Morgen, 13:00 Uhr
SV Dessau 05
SV Dessau 05Dessau 05
SV Blau-Weiß Zorbau
SV Blau-Weiß ZorbauZorbau
13:00

Morgen, 14:00 Uhr
Burger BC
Burger BCBurger BC
FSV Barleben
FSV BarlebenBarleben
14:00live

Morgen, 14:00 Uhr
SV Preußen Schönhausen
SV Preußen SchönhausenSchönhausen
SV 1890 Westerhausen
SV 1890 WesterhausenWesterhausen
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
SV Irxleben
SV IrxlebenIrxleben
SC Bernburg
SC BernburgSC Bernburg
14:00live

Morgen, 14:00 Uhr
SSV Havelwinkel Warnau
SSV Havelwinkel WarnauSSV Warnau
1. FC Lok Stendal
1. FC Lok StendalLok Stendal
14:00live

Morgen, 14:00 Uhr
SSV 80 Gardelegen
SSV 80 GardelegenGardelegen
VfB Magdeburg-Ottersleben
VfB Magdeburg-OtterslebenOttersleben
14:00live

Morgen, 14:00 Uhr
SV Plötzkau
SV PlötzkauPlötzkau
LSG Lieskau
LSG LieskauLieskau
14:00live

Morgen, 14:00 Uhr
SV Allemannia Jessen
SV Allemannia JessenJessen
Turbine Halle
Turbine HalleTurbine
14:00live

Morgen, 14:00 Uhr
Dessauer SV 97
Dessauer SV 97DSV 97
SV Rot-Weiß Kemberg
SV Rot-Weiß KembergKemberg
14:00live

Morgen, 14:00 Uhr
Sportring Mücheln
Sportring MüchelnMücheln
SV Blau-Weiß Dölau
SV Blau-Weiß DölauDölau
14:00live

Morgen, 14:00 Uhr
SV Blau-Weiß Farnstädt
SV Blau-Weiß FarnstädtFarnstädt
SG Union Sandersdorf
SG Union SandersdorfSandersdorf
14:00live

Morgen, 14:00 Uhr
1. FC Bitterfeld-Wolfen
1. FC Bitterfeld-WolfenBitterfeld
VfL Halle 1896
VfL Halle 1896VfL Halle 96
14:00live

Morgen, 15:00 Uhr
SSC Weißenfels
SSC WeißenfelsSSC Weißenfels
Hallescher FC
Hallescher FCHallescherFC
15:00live

Morgen, 17:00 Uhr
SV 09 Staßfurt
SV 09 StaßfurtStaßfurt
SV 08 Baalberge
SV 08 BaalbergeBaalberge
17:00live

Sonntag

So., 07.09.2025, 14:00 Uhr
VfB Germania Halberstadt
VfB Germania HalberstadtHalberstadt
FC Einheit Wernigerode
FC Einheit WernigerodeWernigerode
14:00live

