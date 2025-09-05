Die zweite Hauptrunde im dachbleche24-Landespokal

Das Wochenende steht in Sachsen-Anhalt im Zeichen des dachbleche24-Landespokals. Schon am Freitagabend wird im Duell zwischen dem CFC Germania und dem SV Eintracht Elster das erste von 16 Achtelfinal-Tickets vergeben.

14 Mal geht es am Sonnabend um das Weiterkommen. Unter anderem trifft das Verbandsliga-Spitzenteam 1. FC Bitterfeld-Wolfen auf den Oberligisten VfL Halle 96. Oberliga-Aufsteiger 1. FC Lok Stendal gastiert zum Altmark-Derby beim SSV Havelwinkel Warnau (Verbandsliga) und der Verbandsligist SSC Weißenfels empfängt den Regionalligisten und Titelverteidger Hallescher FC. Zum Abschluss der zweiten Hauptrunde duellieren sich am Sonntag der VfB Germania Halberstadt und der FC Einheit Wernigerode zum Derby.

Morgen, 14:00 Uhr SV Preußen Schönhausen Schönhausen SV 1890 Westerhausen Westerhausen 14:00 PUSH

Morgen, 14:00 Uhr SV Irxleben Irxleben SC Bernburg SC Bernburg 14:00 live PUSH

Morgen, 14:00 Uhr SV Plötzkau Plötzkau LSG Lieskau Lieskau 14:00 live PUSH

Morgen, 14:00 Uhr SV Allemannia Jessen Jessen Turbine Halle Turbine 14:00 live PUSH

Morgen, 15:00 Uhr SSC Weißenfels SSC Weißenfels Hallescher FC HallescherFC 15:00 live PUSH

Morgen, 17:00 Uhr SV 09 Staßfurt Staßfurt SV 08 Baalberge Baalberge 17:00 live PUSH

Sonntag

So., 07.09.2025, 14:00 Uhr VfB Germania Halberstadt Halberstadt FC Einheit Wernigerode Wernigerode 14:00 live PUSH

