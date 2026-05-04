Der TSV Wipshausen (13., 25 Punkte) und der FC SF Rautheim (9., 30 Punkte) trennten sich am 26. Spieltag mit 1:1. Das Ergebnis spiegelt einen Spielverlauf wider, der sich deutlich in zwei Phasen gliederte.
In der ersten Halbzeit bestimmten die Gäste das Geschehen. Rautheim agierte aus einem kompakten Mittelfeldpressing heraus und kam nach Ballgewinnen wiederholt gefährlich vor das Tor der Gastgeber. „Wir sind nicht so gut ins Spiel gekommen“, analysierte Wipshausens Trainer Andreas Laurer.
Die Führung für Rautheim fiel folgerichtig in der 21. Minute: Kimo Lasse traf mit einem Distanzschuss zur verdienten 1:0-Führung. „Der Führungstreffer war vom Spielverlauf in Ordnung“, so Laurer.
Wipshausen drängt – Brennecke trifft spät
Nach dem Seitenwechsel wandelte sich das Bild deutlich. Wipshausen übernahm die Kontrolle und setzte die Gäste zunehmend unter Druck. Rautheim zog sich weit zurück und konzentrierte sich auf die Defensive sowie vereinzelte Konter.
„Die zweite Halbzeit gehörte dann komplett uns“, sagte Laurer. Seine Mannschaft erspielte sich eine Vielzahl an Torchancen, ließ diese jedoch lange ungenutzt.
Erst in der Nachspielzeit fiel der Ausgleich: Tim Brennecke traf in der 90.+1 Minute zum 1:1 und sicherte Wipshausen zumindest einen Punkt. „Nach einer Vielzahl von Torchancen haben wir dann noch den mehr als verdienten Ausgleich geschossen“, erklärte Laurer.
Durch das Remis verbessert sich Wipshausen auf 25 Punkte, bleibt jedoch auf Rang 13 und damit in unmittelbarer Nähe zur Abstiegszone. Rautheim kommt auf 30 Punkte und hält Rang neun, verpasst es jedoch, sich weiter vom unteren Tabellenbereich abzusetzen.
Für Wipshausen war es dennoch ein kleiner Schritt nach vorn. „Insgesamt war es für uns eine gute englische Woche mit vier Punkten aus zwei Spielen“, bilanzierte Laurer.