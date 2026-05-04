„Die zweite Halbzeit gehörte dann komplett uns“

Der TSV Wipshausen (13., 25 Punkte) und der FC SF Rautheim (9., 30 Punkte) trennten sich am 26. Spieltag mit 1:1. Das Ergebnis spiegelt einen Spielverlauf wider, der sich deutlich in zwei Phasen gliederte. In der ersten Halbzeit bestimmten die Gäste das Geschehen. Rautheim agierte aus einem kompakten Mittelfeldpressing heraus und kam nach Ballgewinnen wiederholt gefährlich vor das Tor der Gastgeber. „Wir sind nicht so gut ins Spiel gekommen“, analysierte Wipshausens Trainer Andreas Laurer.

Die Führung für Rautheim fiel folgerichtig in der 21. Minute: Kimo Lasse traf mit einem Distanzschuss zur verdienten 1:0-Führung. „Der Führungstreffer war vom Spielverlauf in Ordnung“, so Laurer. Wipshausen drängt – Brennecke trifft spät Nach dem Seitenwechsel wandelte sich das Bild deutlich. Wipshausen übernahm die Kontrolle und setzte die Gäste zunehmend unter Druck. Rautheim zog sich weit zurück und konzentrierte sich auf die Defensive sowie vereinzelte Konter.