Auch nicht schlecht: Innerhalb von drei Jahren konnte Coburg zwei Meisterschaften bejubeln. – Foto: FC Coburg

Die zweite Chance für Coburg: Früher war Spektakel, nun Klassenerhalt? Aufgestiegen in die Bayernliga (1): Genauso wie die Oberfranken vor einem Jahr postwendend in die Landesliga zurückgekehrt sind, gelang nun der erneute Aufstieg in die 5. Liga. Verlinkte Inhalte Bayernliga Nord FC Coburg Lars Müller

Am 25. Mai 2024 war Lars Müller am Boden zerstört. Gerade eben war der FC Coburg in der Relegation gescheitert. Trotz starker Rückrunde konnten die Oberfranken die postwendende Rückkehr in die Landesliga nicht vermeiden. "Schwer in Worte zu fassen, was passiert ist", rang der FC-Trainer damals nach selbigen. Vergangen - aber bewusst nicht vergessen. Coburg ist zurück in der Bayernliga - die zweite Chance. Und es hat sich einiges verändert rund um die Dr. Stocke-Anlage. Damit ist jedoch nicht vordergründig gemeint, dass der einstige Trainer nun Sportlicher Leiter ist.

Zunächst noch einmal ein Blick zurück, weil die damaligen Fehler sich keinesfalls wiederholen sollen beim neuerlichen Anlauf in der 5. Liga. "In der Rückrunde haben die Glücksmomente gefehlt. Zudem hatten wir nicht mehr die Leichtigkeit der Vorrunde", analysiert Lars Müller, der auch Gründe nennt: „Alle Mann, vor allem die, deren Abschied schon festgestanden ist, waren nicht mehr 100 Prozent bei der Sache. Sie haben das Ganze nicht mehr ernst genommen.“ Das bittere Ergebnis: Der Abstieg nach der Saisonverlängerung. Man habe dazugelernt, wie der damalige Trainer und jetzige Fußballchef weiter ausführt: "Klar, am Anfang war es schwierig, die Köpfe frei zu bekommen“, gibt er zunächst zu. „Durch die Verjüngung der Mannschaft und dem neuen Trainergespann ist es uns aber schnell gelungen, wieder Lust am Fußball zu bekommen.“ Eine Mischung aus gestandenen Spielern wie Rene Knie, Keeper Luis Krempel und Dauer-Torjäger Aykut Civelek und neuen, aber erfahrenen Akteuren wie Dominic Lauerbach und Luis Grasser sorgte dafür, dass die Mentalität wieder eine andere wurde – und sich auch der Spielstil zumindest etwas änderte.

Einst noch Trainer, ist Lars Müller nun Sportlicher Leiter - oder "Mädchen für alles", wie er es selber formuliert. – Foto: Sportfoto Zink / Oliver Gold

Vor zwei Jahren noch stand der FC Coburg für Spektakel. Unvergesslich das 1:7 gegen Neumarkt oder das 0:8 gegen Eichstätt. „Nun ist die Defensive gefestigter“, macht Müller deutlich und verweist auf die stärkste Verteidigungsreihe der vergangenen Spielzeit in der Landesliga Nordwest. „Doch das hat nicht dazu geführt, dass wir nun keine Tore mehr schießen“, ergänzt der Sportliche Leiter. Anfangs noch verlief die Saison, die in der Landesliga-Meisterschaft 2025 gipfelte, etwas schleppend, der Sieg gegen FT Schweinfurt Ende Juli brachte den Stein jedoch ins Rollen. Zwischenzeitlich feierte die Truppe von Trainer Carl-Philipp Schiebel 15 Siege am Stück.