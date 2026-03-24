Die Zweite bestätigt auch auswärts ihre Form

Bei herrlichem Wetter bestritt die 2. Herren an diesem Wochenende ihr erstes Auswärtsspiel der Rückrunde gegen Kromsdorf 2. Nach vier Siegen in Serie auf dem heimischen Lindenberg wollte man nun auch auswärts die Serie ausbauen. Schon in der ersten Hälfte kam man zu vielen Chancen und bestimmte das Spiel. Aber auch die Gastgeber hatten über Reimann und Ochsenfahrt ihre Aktionen vor unserem Tor, die Armin Schneider stark parierte. Nur die Tore blieben noch aus, sodass es mit 0:0 in die Pause ging.

Auch nach der Pause bestimmte die VfB-Mannschaft das Spiel, und Kromsdorf 2 schaffte es kaum aus der eigenen Hälfte. Das überfällige 1:0 besorgte Noah Posecker mit einem Freistoß, den er zuvor selbst herausgeholt hatte (49.). In der 72. Minute war es erneut Posecker, der im Sechzehner gefoult wurde – Elfmeter und Gelb-Rot. Den folgenden Elfmeter verwandelte Michael sicher. Kurz vor Schluss konnten die Kromsdorfer noch den Anschluss erzielen, mehr wurde es aber nicht. Und so steht am Ende ein verdienter 2:1-Sieg für unsere 2. Herren. Nächste Woche gegen den SV Fortuna Frankendorf möchte man den März perfekt machen.