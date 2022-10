In Nußloch müssen die Kürnbacher (weiß) am Samstag eine hohe Hürde nehmen. – Foto: Siegfried Lörz

Die Zuversicht ist zurück Landesliga Rhein-Neckar +++ Treschklingen und Kürnbach haben Mut machende Auftritte hinter +++ Am Samstag warten aber zwei hohe Auswärtshürden

Um vom Klassenerhalt zu sprechen, fehlt noch viel mehr. Ein erster positiver Ansatz war das vergangene Wochenende aber dennoch für den SV Treschklingen wie auch für den TSV Kürnbach. Die Treschklinger holten ohne einen etatmäßigen Torhüter ein beachtliches 1:1-Unentschieden beim SV 98 Schwetzingen und die Kürnbacher zeigten gegen die DJK/FC Ziegelhausen/Peterstal (3:5) ein anderes Gesicht als bei den teilweise verheerenden Niederlagen in den Wochen zuvor. Diesen Samstag wird sich zeigen, ob beides nur ein Strohfeuer war, oder ob die beiden Teams vielleicht sogar die Trendwende schaffen. Treschklingen gastiert beim FV Brühl und Kürnbach beim FV Nußloch. Beide Partien beginnen um 15.30 Uhr. Wie in der Verbandsliga ist dies auch in der Landesliga der Auftakt zu einer englischen Woche, die am Dienstag und Sonntag in einer Woche weitere Begegnungen bereithält.

SV Treschklingen An frischem Selbstvertrauen sollte es nicht mangeln. Ohne etatmäßigen Torhüter, mit Muhammed Dogan stand letzte Woche ein gelernter Stürmer im Tor, holte der SV einen Punkt beim SV 98 Schwetzingen (1:1). "Das spricht für die Truppe", sagt Ali Susan. Der Treschklinger Coach weiß das einzuordnen, unterm Strich ist es "nur" ein Punkt, drei wären aufgrund des Spielverlaufs durchaus drin gewesen. "Zum rettenden Ufer sind es auch schon sieben Zähler Rückstand, das macht unsere Ausgangssituation nicht einfacher", schätzt er die Lage im Tabellenkeller realistisch ein. Immerhin war das 1:1 in der Spargelstadt der erste Punktgewinn in der Fremde, was der ideale Ansatzpunkt für das Gastspiel in Brühl sein kann. Deren Mannschaft wurde vor Rundenbeginn zum engen Favoritenkreis gezählt, die bisherigen Ergebnisse sind jedoch ernüchternd. Zu vier Siegen gesellen sich ebenso viele Niederlagen und zwei Unentschieden. Gemessen an der Zusammensetzung des Kaders ist das zu wenig. Obendrein wartet der FV seit vier Wochen auf einen Sieg und hat zuletzt bei der SpVgg Ketsch mit 1:2 verloren. Susan gefällt das keineswegs. "Ich spiele generell lieber gegen Mannschaften, die zuvor gewonnen haben", erläutert der 36-Jährige, "wenn Mannschaften nämlich gerade erst eine Niederlage kassiert haben, sind sie im folgenden Spiel fokussierter." Die eigene Zielsetzung beschreibt er wie folgt: „Wir versuchen sie zu ärgern, lange die Null zu halten und an die Leistung aus Schwetzingen anzuknüpfen.“ TSV Kürnbach