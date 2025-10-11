Die Zuschauer sind sich einig: Topspiel Live bei Radio Sunshine

– Foto: Rocco Bartsch

Neue Woche, neues Voting. Auch diesmal waren sich die Wähler sehr einig: Das Landesliga Spiel zwischen Chlodwig Zülpich und Eintracht Verlautenheide wird am Sonntag Live im Radio zu hören sein, denn 50 Prozent der Teilnehmer wünschten sich in der Umfrage diese Partie.

Auf Platz zwei landet das Duell zwischen Germania Eicherscheid und Germania Hilfrath mit 24,4 Prozent. Ay Yildispor Hückelhoven und der Kohlscheider BC erhielten 15,9 Prozent der Stimmen und belegen somit Platz drei. Die beiden Mittelrheinliga Spiele wurden auf Platz vier und fünf gewählt mit 6,4 Prozent an Merten und Vichttal, sowie 3,4 Prozent an Bergisch Gladbach und den 1. FC Düren.