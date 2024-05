Die Zuschauer kamen in Scharen: Das waren die Highlights am Feiertag!

Was sich zuletzt angedeutet hat, ist jetzt passiert: Wechsel an der Tabellenspitze in der Kreisklasse Deggendorf! Der SV Hofkirchen ist durch den 5:1-Sieg vor 350 Zuschauern in Schöllnach am FC Handlab-Iggensbach, der in der Frühjahrsrunde von einer Verlegenheit in die nächste stolpert - siehe die 1:5-Pleite zuletzt in Niederwinkling - vorbeigezogen und hält nun alle Trümpfe in der Hand. Mann des Spiels in Schöllnach war mal wieder die slowakische Tormaschine Adrián Grebáč, der seine Saisontreffer 34, 35 und 36 erzielte.