"Die Zusammenarbeit mit dem SC Freiburg ist für uns sehr wertvoll"

Schon 20 Jahre besteht die Kooperations zwischen dem FV Ravensburg und dem SC Freiburg – Foto: Inge Hartmann

Der Oberligist FV Ravensburg hat im dritten Testspiel der Sommervorbereitung erstmals eine Niederlage hinnehmen müssen. Gegen die zweite Mannschaft des SC Freiburg aus der Regionalliga Südwest unterlag der Oberligist in der heimischen cteam Arena mit 0:2, nachdem die ersten beiden Vorbereitungsspiele jeweils gewonnen worden waren.

Lange blieb die Begegnung offen, ehe Freiburg II kurz vor dem Halbzeitpfiff durch Mika Reifsteck in der 45. Minute in Führung ging. Nach dem Seitenwechsel blieb Ravensburg im Spiel, kassierte dann aber in der 69. Minute erneut durch Reifsteck den zweiten Gegentreffer.

Trainer Rahman Soyudogru ordnete die Begegnung trotz des Resultats nicht vorrangig über das Ergebnis ein, sondern über ihren Wert innerhalb der Vorbereitung. „Insgesamt war es ein guter Test. Das Spiel hat uns gezeigt, dass wir über weite Strecken gut organisiert waren und auch gegen einen spielstarken Gegner mithalten konnten. Gleichzeitig haben wir auch gesehen, an welchen Bereichen wir in den kommenden Wochen noch arbeiten müssen“.

"Die Mannschaft arbeitet sehr engagiert"

Soyudogru benannte nach dem Spiel auch die Bereiche, in denen seine Mannschaft im weiteren Verlauf der Vorbereitung zulegen müsse. „Wir befinden uns noch in der Vorbereitung, deshalb sind die Abläufe und die Abstimmung natürlich noch nicht in allen Bereichen perfekt. Vor allem im Umschaltspiel und im Spiel mit dem Ball haben wir noch Entwicklungspotenzial.“ Gleichzeitig hob er hervor, worauf sich bereits aufbauen lässt: „Positiv ist, dass die Mannschaft sehr engagiert arbeitet, defensiv bereits einen stabilen Eindruck macht und die Inhalte aus dem Training immer besser umsetzt.“

Die Kooperation mit Freiburg als zusätzlicher Rahmen

Über den sportlichen Rahmen hinaus verwies Soyudogru auch auf die seit zwei Jahrzehnten bestehende Kooperation mit dem SC Freiburg. „Die Zusammenarbeit ist für uns sehr wertvoll. Wir als Trainerteam hatten im Dezember die Möglichkeit, beim SC Freiburg zu hospitieren und dabei spannende Einblicke in die Arbeitsweise eines Bundesligisten zu gewinnen. Darüber hinaus eröffnet die Kooperation talentierten Spielern zusätzliche Entwicklungsmöglichkeiten und stärkt die Nachwuchsarbeit in unserem Verein.“

Rückkehrer als Beispiel des Modells

Besonders deutlich wird dies an zwei Spielern im Ravensburger Kader. „Niklas Musch und Matteo Grabherr sind gute Beispiele dafür, wie eine solche Kooperation funktionieren kann. Beide konnten in Freiburg wertvolle Erfahrungen sammeln und sich sportlich wie persönlich weiterentwickeln. Das zeigt jungen Spielern, dass unterschiedliche Entwicklungsschritte sinnvoll sein können und der Weg zurück zum Heimatverein jederzeit eine attraktive Perspektive bietet.“

Suche nach dem nächsten Testspielgegner

Offen ist derzeit noch, gegen wen Ravensburg als Nächstes testet. Das geplante Spiel gegen den FC Memmingen findet nicht statt. Aktuell is der FV Ravensburg auf der Suche nach einem alternativen Testspielgegner