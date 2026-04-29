Die Zusage des FC Bayern München steht

– Foto: Thomas Nast/Verein

Nach langem Warten herrscht im Optima-Sportpark Gewissheit: Der deutsche Rekordmeister schickt seinen Nachwuchs erneut nach Schwäbisch Hall. Gemeinsam mit sieben weiteren Top-Clubs kämpfen die Münchner im Juli um die begehrte Trophäe der U19-Elite beim 23. Sparkassen-Bundesliga-Cup.

Die Zusammenstellung des Feldes erforderte in diesem Jahr viel Geduld von den Verantwortlichen. Während sechs Zusagen zügig vorlagen und auch der SC Freiburg sein Kommen frühzeitig signalisierte, blieb die Antwort von der Säbener Straße lange aus. Mit der finalen Entscheidung der Bayern steht nun fest, dass das Turnier fast identisch zum Vorjahr besetzt ist, lediglich die Junioren des VfL Wolfsburg fehlen bei der anstehenden Auflage.

Die Verzögerung aus München war strukturellen Veränderungen im Verein geschuldet. Durch den Wechsel an der Spitze des Nachwuchsleistungszentrums zu Michael Wiesinger und den bevorstehenden Abschied von Trainer Peter Gaydarov, den es in den Profibereich zieht, mussten vereinsintern erst neue Weichen gestellt werden. Dass die Münchner trotz dieser Umbruchphase erneut zusagten, wird von den Organisatoren als große Anerkennung für die Arbeit der vielen freiwilligen Helfer vor Ort gewertet.

Attraktivität durch sportliche Exzellenz

Vom 10. bis 12. Juli versammelt sich eine beachtliche Qualitätsdichte in der Region. Mit den Talenten eines Champions-League- und eines Europa-League-Halbfinalisten verspricht das Teilnehmerfeld hochklassigen Fußball. Neben den Bayern und dem SC Freiburg komplettieren Schalke 04, die TSG Hoffenheim, der VfB Stuttgart, Eintracht Frankfurt, Hertha BSC sowie die gastgebenden Sportfreunde Schwäbisch Hall das Tableau, wobei eine geografische Konzentration auf den Süden Deutschlands erkennbar ist.

Wachsende Begeisterung im Stadion

Die Bedeutung dieses Turniers hat in den vergangenen Jahren massiv zugenommen. Bereits am Eröffnungstag sorgen vollbesetzte Tribünen für eine stimmungsvolle Atmosphäre. Dieser Zuschauerzuspruch spiegelt den Stellenwert wider, den die A-Junioren für den Profifußball inzwischen eingenommen haben. Gespielt wird im klassischen Modus mit zwei Vierergruppen, wobei die zwei besten Teams jeder Gruppe das Halbfinale erreichen.