Die Zukunft des Vereins entscheidet sich jetzt Anpfiff ins Leben +++ Anpfiff Vereint Kongress für Vereinsverantwortliche von PM/Anpfiff ins Leben/red. · Heute, 10:45 Uhr · 0 Leser

Sportvereine stehen vor großen Herausforderungen: Ehrenamtliche zu gewinnen, Nachwuchs zu fördern, Trainer zu qualifizieren oder die Vereinsorganisation fit für die Zukunft zu machen. Antworten auf diese Fragen will der Anpfiff Vereint Kongress am 14. November 2026 in der SNP Arena Sinsheim liefern.

Unter dem Motto "Die Zukunft deines Vereins entscheidet sich jetzt" richtet sich der Kongress an Vorstände, Abteilungsleiter, Trainerinnen und Trainer sowie alle Engagierten im Verein. Ziel ist es, Vereinsvertretern konkrete Lösungen für ihren Alltag an die Hand zu geben – praxisnah, direkt umsetzbar und sportartenübergreifend. Zum 25-jährigen Bestehen von Anpfiff ins Leben fließen Erfahrungen aus der Beratung von mehr als 300 Sportvereinen in das Programm ein. Auf die Teilnehmenden warten Vorträge, Workshops und Austauschformate zu Themen wie moderne Vereinsführung, Ehrenamtsgewinnung, Jugendförderung, Finanzierung und Trainerausbildung.

Moderation: ZDF-Sportjournalist Jochen Breyer Schirmherrschaft: Staatsministerin für Sport und Ehrenamt Dr. Christiane Schenderlein