Die Zukunft des Vereins entscheidet sich jetzt

Sportvereine stehen vor großen Herausforderungen: Ehrenamtliche zu gewinnen, Nachwuchs zu fördern, Trainer zu qualifizieren oder die Vereinsorganisation fit für die Zukunft zu machen. Antworten auf diese Fragen will der Anpfiff Vereint Kongress am 14. November 2026 in der SNP Arena Sinsheim liefern.
Unter dem Motto "Die Zukunft deines Vereins entscheidet sich jetzt" richtet sich der Kongress an Vorstände, Abteilungsleiter, Trainerinnen und Trainer sowie alle Engagierten im Verein. Ziel ist es, Vereinsvertretern konkrete Lösungen für ihren Alltag an die Hand zu geben – praxisnah, direkt umsetzbar und sportartenübergreifend.
Zum 25-jährigen Bestehen von Anpfiff ins Leben fließen Erfahrungen aus der Beratung von mehr als 300 Sportvereinen in das Programm ein. Auf die Teilnehmenden warten Vorträge, Workshops und Austauschformate zu Themen wie moderne Vereinsführung, Ehrenamtsgewinnung, Jugendförderung, Finanzierung und Trainerausbildung.
Moderation: ZDF-Sportjournalist Jochen Breyer
Schirmherrschaft: Staatsministerin für Sport und Ehrenamt Dr. Christiane Schenderlein
Speaker: u.a. Handball-Weltmeister und Gründer Handballcampus München Dominik Klein
Neben dem Fachprogramm bietet ein "Best-Deal"-Bereich Vereinen exklusive Sonderkonditionen für Produkte und Dienstleistungen. Zudem können sich die Teilnehmenden mit anderen Vereinsverantwortlichen vernetzen und von Praxisbeispielen erfolgreicher Vereinsentwicklung profitieren.
Dank der Unterstützung von Partnern wie der Dietmar Hopp Stiftung, der AOK, SAP und Hochwarth IT kostet das Tagesticket 99 Euro. Enthalten sind das gesamte Kongressprogramm, Verpflegung, Parkplatz sowie der Zugang zu allen Angeboten vor Ort. Optional kann ein Abendprogramm mit Live-Bühnenformat, Musik und Networking hinzugebucht werden.
Weitere Informationen und Tickets gibt es ab sofort unter www.anpfiffvereint.de.