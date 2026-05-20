Die Zukunft deines Vereins entscheidet sich jetzt Ticketverkauf für Anpfiff Vereint Kongress gestartet +++ 14. Nov. 2026 in der SNP Arena Sinsheim (PreZero Arena) +++ Jubiläumshöhepunkt zu 25 Jahren Anpfiff ins Leben von PM / AiL. / red. · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

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Sportvereine unter Druck – der Anpfiff Vereint Kongress liefert Antworten: Vereine lernen aus erprobter Praxis und fundiertem Wissen, wie sie zukunftsfähig bleiben – Ticketverkauf jetzt gestartet

Praxis zum Anfassen: Vereine im Austausch mit Profis; inklusive Live‑Vereinsberatung auf der Bühne – Lösungen, die direkt im Vereinsalltag funktionieren

Die Menschen hinter dem Sport an einem Ort: Vertreter aus Breiten- und Profisport, Experten und Prominente kommen zusammen – u. a. ZDF‑Moderator Jochen Breyer und Schirmherrin Christiane Schenderlein

Konkreter Mehrwert statt Theorie: neue Ideen, starke Kontakte und sofort nutzbare Strategien für Führung, Nachwuchs und Ehrenamt

Sportvereine stehen vor großen Herausforderungen: Die Anforderungen an Organisation, Ausbildung und Führung steigen, während bewährte Strukturen zunehmend unter Druck geraten. 25 Jahre Erfahrung für zukunftsfähige Vereinsarbeit

Als gemeinnützige Organisation stärkt Anpfiff ins Leben seit über zwei Jahrzehnten Sportvereine in der ganzheitlichen Förderung von Kindern und Jugendlichen in den Bereichen Sport, Schule, Beruf und Soziales. Die daraus gewonnene Expertise in der Entwicklung nachhaltiger Vereinsstrukturen wurde bereits mehr als 300 Sportvereinen im Rahmen der Vereinsberatung zugänglich gemacht. Der Anpfiff Vereint Kongress bündelt dieses Wissen, vernetzt Akteure aus Breiten- und Profisport, Experten sowie prominente Stimmen miteinander und setzt gezielte Impulse für eine nachhaltige und zukunftsfeste Weiterentwicklung der Vereinsarbeit.





Praxiserprobtes Programm mit prominenter Moderation Der Anpfiff Vereint Kongress bildet den Höhepunkt des 25‑jährigen Jubiläumsjahres von Anpfiff ins Leben und bietet ein vielseitiges Tagesprogramm aus Vorträgen, Workshops und Austauschformaten. Dabei steht der konsequente Praxisbezug im Fokus: Teilnehmende erhalten praxiserprobte Handlungsempfehlungen, die direkt im Vereinsalltag angewendet werden können. Ergänzt wird das Programm durch Einblicke in reale Vereinsprojekte – inklusive der Analyse von Erfolgsfaktoren – sowie eine gezielte Vernetzung, die den sportartenübergreifenden Austausch fördert. Damit versteht sich der Kongress als Investition in die Zukunftsfähigkeit des Ehrenamts und des organisierten Sports insgesamt. Moderiert wird der Anpfiff Vereint Kongress von ZDF‑Sportjournalist Jochen Breyer. Zu den inhaltlichen Schwerpunkten zählen unter anderem moderne Vereinsführung, die Gewinnung und Bindung von Ehrenamtlichen, innovative Jugendförderkonzepte, Finanzierungsmodelle sowie die gezielte Aus- und Weiterbildung von Trainerinnen und Trainern.

Mehrwert durch „Best Deals“ und Beratung Ein begleitender „Best‑Deal“-Ausstellerbereich bietet Vereinen exklusive Sonderkonditionen auf ausgewählte Produkte und Dienstleistungen. Parallel stellt Anpfiff ins Leben seine kostenfreien Vereinsberatungsangebote vor und ermöglicht den Austausch mit Vereinsverantwortlichen, die den Weg der professionellen Vereinsentwicklung bereits gegangen sind. Unterstützung aus dem Bundeskanzleramt Die gesellschaftliche Bedeutung des Kongresses unterstreicht die Schirmherrschaft von Dr. Christiane Schenderlein, Staatsministerin für Sport und Ehrenamt: „Sportvereine sind weit mehr als Trainingsstätten – sie sind Orte der Bildung, Wertevermittlung und des gesellschaftlichen Zusammenhaltes. Der Anpfiff Vereint Kongress unterstützt Vereine dabei, diese soziale Kraft voll zu entfalten, in dem er Vereinsfunktionären und Trainern praxiserprobtes Know-how, innovative Ansätze und ein starkes Netzwerk zugänglich macht. So werden Ehrenamtliche nachhaltig gestärkt und Vereinsstrukturen zukunftsfest gemacht.“ Tickets, Preis und Partner Dank der Unterstützung namhafter Partner wie der Dietmar Hopp Stiftung, der AOK, SAP und Hochwarth IT können die Tickets zu besonderen Konditionen angeboten werden. Das Tagesticket ist zum Ehrenamtspreis von 99 Euro erhältlich und umfasst das vollständige Kongressprogramm, sämtliche Unterlagen, den Zugang zum Best‑Deal-Bereich, einen Parkplatz sowie die Verpflegung. Ergänzend dazu wird ein Abendticket angeboten, das ausschließlich in Kombination mit einem Tagesticket buchbar ist. Dieses kostet im Frühbuchermodus (bei begrenztem Kontingent) 69 Euro, danach 89 Euro. Das Abendprogramm beinhaltet ein Live-Bühnenformat im „Doppelpass“-Stil, Live-Musik sowie die Möglichkeit zum Austausch – inklusive Verpflegung. Der Ticketkauf ist ab sofort über den offiziellen Ticketshop unter www.anpfiffvereint.de möglich.



Die Vereinsführung von Anpfiff in Leben e.V. – Foto: AiL