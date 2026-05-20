Die Zukunft deines Vereins entscheidet sich jetzt

Sportvereine stehen vor großen Herausforderungen: Die Anforderungen an Organisation, Ausbildung und Führung steigen, während bewährte Strukturen zunehmend unter Druck geraten.
25 Jahre Erfahrung für zukunftsfähige Vereinsarbeit
Als gemeinnützige Organisation stärkt Anpfiff ins Leben seit über zwei Jahrzehnten Sportvereine in der ganzheitlichen Förderung von Kindern und Jugendlichen in den Bereichen Sport, Schule, Beruf und Soziales. Die daraus gewonnene Expertise in der Entwicklung nachhaltiger Vereinsstrukturen wurde bereits mehr als 300 Sportvereinen im Rahmen der Vereinsberatung zugänglich gemacht. Der Anpfiff Vereint Kongress bündelt dieses Wissen, vernetzt Akteure aus Breiten- und Profisport, Experten sowie prominente Stimmen miteinander und setzt gezielte Impulse für eine nachhaltige und zukunftsfeste Weiterentwicklung der Vereinsarbeit.
Praxiserprobtes Programm mit prominenter Moderation
Der Anpfiff Vereint Kongress bildet den Höhepunkt des 25‑jährigen Jubiläumsjahres von Anpfiff ins Leben und bietet ein vielseitiges Tagesprogramm aus Vorträgen, Workshops und Austauschformaten. Dabei steht der konsequente Praxisbezug im Fokus: Teilnehmende erhalten praxiserprobte Handlungsempfehlungen, die direkt im Vereinsalltag angewendet werden können. Ergänzt wird das Programm durch Einblicke in reale Vereinsprojekte – inklusive der Analyse von Erfolgsfaktoren – sowie eine gezielte Vernetzung, die den sportartenübergreifenden Austausch fördert. Damit versteht sich der Kongress als Investition in die Zukunftsfähigkeit des Ehrenamts und des organisierten Sports insgesamt.
Moderiert wird der Anpfiff Vereint Kongress von ZDF‑Sportjournalist Jochen Breyer. Zu den inhaltlichen Schwerpunkten zählen unter anderem moderne Vereinsführung, die Gewinnung und Bindung von Ehrenamtlichen, innovative Jugendförderkonzepte, Finanzierungsmodelle sowie die gezielte Aus- und Weiterbildung von Trainerinnen und Trainern.
Mehrwert durch „Best Deals“ und Beratung
Ein begleitender „Best‑Deal“-Ausstellerbereich bietet Vereinen exklusive Sonderkonditionen auf ausgewählte Produkte und Dienstleistungen. Parallel stellt Anpfiff ins Leben seine kostenfreien Vereinsberatungsangebote vor und ermöglicht den Austausch mit Vereinsverantwortlichen, die den Weg der professionellen Vereinsentwicklung bereits gegangen sind.
Unterstützung aus dem Bundeskanzleramt
Die gesellschaftliche Bedeutung des Kongresses unterstreicht die Schirmherrschaft von Dr. Christiane Schenderlein, Staatsministerin für Sport und Ehrenamt: „Sportvereine sind weit mehr als Trainingsstätten – sie sind Orte der Bildung, Wertevermittlung und des gesellschaftlichen Zusammenhaltes. Der Anpfiff Vereint Kongress unterstützt Vereine dabei, diese soziale Kraft voll zu entfalten, in dem er Vereinsfunktionären und Trainern praxiserprobtes Know-how, innovative Ansätze und ein starkes Netzwerk zugänglich macht. So werden Ehrenamtliche nachhaltig gestärkt und Vereinsstrukturen zukunftsfest gemacht.“
Tickets, Preis und Partner
Dank der Unterstützung namhafter Partner wie der Dietmar Hopp Stiftung, der AOK, SAP und Hochwarth IT können die Tickets zu besonderen Konditionen angeboten werden. Das Tagesticket ist zum Ehrenamtspreis von 99 Euro erhältlich und umfasst das vollständige Kongressprogramm, sämtliche Unterlagen, den Zugang zum Best‑Deal-Bereich, einen Parkplatz sowie die Verpflegung. Ergänzend dazu wird ein Abendticket angeboten, das ausschließlich in Kombination mit einem Tagesticket buchbar ist. Dieses kostet im Frühbuchermodus (bei begrenztem Kontingent) 69 Euro, danach 89 Euro. Das Abendprogramm beinhaltet ein Live-Bühnenformat im „Doppelpass“-Stil, Live-Musik sowie die Möglichkeit zum Austausch – inklusive Verpflegung.
Der Ticketkauf ist ab sofort über den offiziellen Ticketshop unter www.anpfiffvereint.de möglich.
Über Anpfiff ins Leben
„Jugend fördern – Vereine stärken“, dafür setzt sich Anpfiff ins Leben seit 25 Jahren ein. Als deutschlandweiter Vorreiter unterstützt der gemeinnützige Verein junge Sportlerinnen und Sportler dabei, sich bestmögliche Perspektiven für ihre private und berufliche Zukunft zu schaffen. Unsere 360°-Förderung verzahnt auf einzigartige Weise die Bereiche Sport, Schule, Beruf und Soziales. Unsere Überzeugung gilt dabei der positiven Wirkung von Sport auf die persönliche Haltung und Entwicklung von Menschen. An zehn Standorten in der Metropolregion Rhein-Neckar fördern wir gemeinsam mit unseren Partnervereinen jedes Jahr über 3000 Sportler individuell, innovativ und nachhaltig. Seit 2019 nutzen wir unser Wissen und unsere langjährige Erfahrung ebenfalls, um weiteren Sportvereinen bei ihrer Arbeit zu unterstützen. Unabhängig von der Sportart, der Größe oder dem Sitz des Vereins bieten wir die Möglichkeit einer Vereinsberatung. Durch Qualifizierung, Beratung und Begleitung geben wir unsere langjährige Expertise aus 25 Jahren Vereinsentwicklung weiter. Weitere Informationen finden Sie unter www.anpfiffinsleben.de