Die Zukunft deines Vereins entscheidet sich jetzt

Die Anpfiff Vereinsführung. V.l.: Jörg Albrecht, Stefanie Kunzelnick, Marcus Zegowitz, Simone Born, Matthias Born und Andrea Backes. – Foto: Anpfiff ins Leben

Praxisnah und seit mittlerweile einem Vierteljahrhundert erfolgreich erprobt. Anpfiff ins Leben feiert dieses Jahr nicht nur sein 25-jähriges Bestehen, sondern teilt dies mit allen engagierten Vereinen und deren Vertretern, die ihren Klub voranbringen wollen. Am 14. November lädt die gemeinnützige Organisation aus dem Rhein-Neckar-Raum zu ihrem Anpfiff Vereint Kongress in die Sinsheimer PreZero Arena.

Die Expertin ist bei Anpfiff ins Leben von Anfang an dabei und weiß sehr gut, wie es ist, etwas von Grund auf zu gestalten. Sie sagt: "Als wir angefangen haben, mussten wir auch Jahr für Jahr weitere Unterstützer für die Vereinsberatung gewinnen." Ende dieses Jahres wird das Netzwerk auf über 350 Vereine anwachsen, die in den vergangenen 25 Jahren durch verschiedene Anpfiff-Angebote gestärkt wurden.

"Wir wollen dabei unterstützen, die Vereinsarbeit aus ihrer verstaubten Ecke herauszuholen", sagt Simone Born aus der Anpfiff-Vereinsführung. 2019 entstand unter ihrer Leitung die Anpfiff Vereinsberatung, die sich im Rahmen großer Beratungsprojekte wie beispielsweise der Anpfiff Jugendräume um die alltäglichen Belange von Vereinen kümmert. "Neben Fußball, Handball und Basketball arbeiteten wir auch mit Vereinsvertretern vieler anderer Sportarten zusammen, wie Budo oder Unterwasser-Rugby. Die Sportarten der Vereine sind vielfältig, ihre Sorgen und Nöte, mit denen sie zu uns kommen, ähneln sich", erläutert Born.

Beim Anpfiff Vereint Kongress sollen viele Vereine zusammenkommen. "Wir stellen eine neue/innovative Plattform zur Verfügung, die auf vielfältige Weise den Austausch fördert und den teilnehmenden Vereinen die wertvolle Chance bietet voneinander zu lernen", sagt Stefanie Kunzelnick, Anpfiff-Vereinsführung und Projektleiterin Anpfiff Vereint Kongress.

Von 10 bis 18 Uhr sind zahlreiche Programmpunkte geplant. "Neben den Austauschformaten werden wir eine bunte Mischung aus Vorträgen und Workshops haben. Ein begleitender "Best‑Deal"-Ausstellerbereich bietet Vereinen exklusive Sonderkonditionen, um die Vereinskassen zu entlasten", sagt Kunzelnick und verspricht, "Frontalunterricht gibt es nicht." Vielmehr können sich die Teilnehmer auf Best Practice Beispiele und konkrete Handlungstipps freuen. Vereine, die bereits mit der Vereinsberatung zusammengearbeitet haben, werden zudem ihre Erfahrungen teilen und auch weitere Kooperationspartner werden vor Ort sein. "Es geht uns dabei immer um die Sache und deshalb sind wir sehr glücklich darüber, unsere Kräfte mit anderen Sportorganisationen bündeln zu dürfen, um so Vereine nach vorne zu bringen", sagt die Kommunikationsexpertin weiter.

Prominente Namen dürfen an dieser Stelle nicht fehlen, der ein oder andere kann schon bekanntgegeben werden, weitere folgen. Klar ist, Dominik Klein wird zu Gast sein und sehr viel Spannendes berichten. Der ehemalige Handball-Profi des THW Kiel und Weltmeister von 2007, bewegt in und um München seit geraumer Zeit einiges. "Dominik betreibt vor Ort eine herausragende Netzwerkarbeit und hat den dortigen Handballcampus, an dem pro Woche 1 000 Kinder in Bewegung kommen, initiiert", berichtet Born.

O-Ton Klein

Der Anpfiff Vereint Kongress soll die Menschen stärken, die den Sport an der Basis tagtäglich aufrechterhalten und weiterentwickeln. Kunzelnick fasst zusammen: "Unabhängig von Vereinsgröße oder Spielklasse – ob Geschäftsführer, Vorstand, Jugendleiter oder Trainer – alle sind herzlich willkommen. Unser Ziel ist es, diese Menschen so zu stärken, dass Kinder im Verein bestmöglich wachsen können."

Ob Sponsoring, Training, Kommunikation – das Kongressprogramm bietet für alle Herausforderungen in der Vereinswelt praxiserprobte Lösungen. "Abends soll jeder nach Hause gehen und voller Ideen und konkreten Handlungsempfehlungen sein, die sich unmittelbar in seinem Klub umsetzen lassen", verspricht sich Born.

An das achtstündige Programm schließt sich nahtlos ab 18.30 Uhr die Abendveranstaltung, die zur Vertiefung der Programmpunkte sowie zum Netzwerken einladen soll.

Info:

Diese Woche startet der Vorverkauf für den Anpfiff Vereint Kongress. Das Tagesticket gibt es für 99 Euro. Darin enthalten sind Essen und Getränke sowie ein Parkplatz über den kompletten Tag. Die Veranstaltung steht unter der Schirmherrschaft von Dr. Christiane Schenderlein, Staatsministerin für Sport und Ehrenamt. Als Moderator fungiert der aus dem ZDF-Sportstudio bekannte Jochen Breyer, der in der Rhein-Neckar-Region aufgewachsen ist.