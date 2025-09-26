Die zukünftigen Trainer des MTSV Selsingen im Doppelinterview

Zur neuen Saison übernehmen beim MTV Selsingen zwei altbekannte Gesichter das Traineramt des Bezirksligisten. In einem Doppelinterview sprachen wir mit dem künftigen Trainer-Duo Hanke Wehber und Henning Schmidt unter anderem darüber, warum sie sich für diese Aufgabe entschieden haben, welche Stärken jeder einbringt und wie sehr sie bereits jetzt mit dem MTSV mitfiebern.

Hanke Wehber: Ich habe von klein auf beim MTSV gespielt – von der Jugend bis in die Herrenmannschaft – und bin dem Verein seit vielen Jahren eng verbunden. In den letzten Jahren habe ich außerdem im Jugendbereich als Trainer gearbeitet und so den Verein auch von der Seite begleitet. Als die Anfrage kam, musste ich nicht lange überlegen, da es für mich etwas Besonderes ist, meinem Heimatverein nun auch als Trainer der 1. Herren helfen zu können. Besonders freut es mich, dass ich diese Aufgabe zusammen mit Henning übernehmen darf.

Henning Schmidt: Der MTSV ist mein Heimatverein und ich bin seit 33 Jahren Mitglied. Es war natürlich schon mein Ziel, irgendwann im Laufe meiner Trainerlaufbahn die 1. Mannschaft zu trainieren. Das sich diese Möglichkeit jetzt schon so früh aufgetan hat, freut mich sehr. Zudem sehe ich in der Mannschaft einen guten Mix aus erfahrenen und jungen talentierten Spielern. Auch der Blick in den Jugendbereich ist vielversprechend und wird uns in Zukunft hoffentlich viel Spaß bereiten. Dementsprechend war mir nach dem ersten Gespräch mit dem Vorstand klar, dass ich diese Aufgabe gerne annehmen möchte.

Hanke Wehber: Wir kennen uns tatsächlich schon seit der Grundschule und sind seitdem gute Freunde. Wir haben zusammen in der Jugend Fußball gespielt, später auch privat viel unternommen und fahren bis heute häufig gemeinsam ins Stadion. Da ist über die Jahre eine enge Freundschaft gewachsen – das macht die Zusammenarbeit natürlich einfacher.

Henning Schmidt: Wir kennen uns schon ewig und sind damals in die gleiche Klasse zur Grundschule gegangen. Von Beginn an waren wir gute Kumpels, das hat sich bis heute nicht geändert. In unserer Jugendzeit haben wir uns die Nächte mit FIFA und Fußballmanager um die Ohren geschlagen. Als wir älter wurden, sind wir zusammen in den Urlaub geflogen und jetzt fahren wir regelmäßig ins Stadion. Zusammen haben wir schon viel erlebt und kennen uns sehr gut.





Welche Stärken bringt ihr jeweils mit ins Trainer-Duo?

Hanke Wehber: Ich bringe durch meine B-Lizenz, meine Arbeit beim DFB-Mobil und die Erfahrungen im Jugendbereich viel Fachwissen mit. Gleichzeitig ist mir das Menschliche sehr wichtig: eine Mannschaft funktioniert nur, wenn alle an einem Strang ziehen und Vertrauen da ist. Henning bringt dagegen viel Erfahrung aus dem Herrenbereich mit – er hat in den letzten Jahren schon viele Situationen gemeistert. Ich denke, genau diese Mischung wird uns stark machen.

Henning Schmidt: Hanke ist Fußballverrückt und bringt durch seine B-Lizenz enorm viel Fachkompetenz mit. Dadurch wird nicht nur die Mannschaft profitieren, sondern auch ich werde sicherlich neue Eindrücke und Perspektiven dazu gewinnen. Ich bringe durch meine bisherigen Trainerstationen im Herrenbereich schon Erfahrung mit. In den 7 Jahren habe ich viele verschiedene Spielertypen kennengelernt und verschiedenste Situation gemeistert. Ich denke wir werden uns gut ergänzen und können voneinander lernen.





Wenn es bei euch einmal zu Meinungsverschiedenheiten kommt, bei welchen Themen passiert das am ehesten?

Hanke Wehber: Das wird sich zeigen. Da wir uns schon so lange kennen, bin ich mir aber sicher, dass wir uns immer auf einer guten Basis austauschen und am Ende gemeinsam die richtige Entscheidung finden werden.

Henning Schmidt: Ich kann mich ehrlich gesagt an keine größeren Meinungsverschiedenheiten erinnern, würde uns beide aber als sehr kompromissbereit bezeichnen.





Welche Art von Fußball wollt ihr spielen lassen?

Hanke Wehber: Uns ist wichtig, dass die Jungs ansehnlichen und mutigen Fußball spielen. Jeder soll wissen, wie er sich mit und gegen den Ball zu verhalten hat. Gleichzeitig wollen wir, dass sich die Spieler etwas zutrauen und auch Fehler machen dürfen – das gehört zur Entwicklung dazu. Wir haben im Vorfeld schon einige Ideen gesammelt, wie wir das in Training und Spiel umsetzen wollen.

Henning Schmidt: Wir haben im Vorfeld schon über einige Sachen gesprochen, die wir gerne taktisch und auch in den Trainingswochen umsetzen wollen. Ob das alles umsetzbar ist, hängt natürlich auch vom endgültigen Kader und der Trainingsbeteiligung in der nächsten Saison ab. Prinzipiell würde ich aber schon sagen, dass die Jungs sich auf vielen neuen Input freuen dürfen.





Aktuell steht euer zukünftiges Team unten in der Tabelle. Wie sehr leidet ihr da schon mit?

Hanke Wehber: Da ich bis vor kurzem selbst noch in der Mannschaft gespielt habe, fühle ich natürlich sehr mit.

Henning Schmidt: Obwohl man aktuell tabellarisch nicht gut dasteht, finde ich man kann auf das bisher Geleistete stolz sein und muss nicht leiden. Jedem MTSVler war glaube ich nach der grandiosen letzten Saison, mit dem damit verbundenen Doublegewinn klar, dass die neue Saison alles andere als einfach wird. Dazu kommt aktuell auch noch Verletzungspech, dennoch hat man das Gefühl, dass die Truppe nicht aufgibt. Sowohl die Routiniers, die hochgerückten Jugendspieler aber auch die Aushilfen aus der 2. Herren geben auch nach Rückständen weiter 100%. Wenn jetzt auch wieder etwas mehr Glück in der Chancenverwertung dazu kommt, bin ich mir sicher, dass schnell weitere Punkte auf der Habenseite stehen werden.





Euer Tipp: Auf welchem Tabellenplatz steht der MTSV Selsingen am Ende der Saison?

Hanke Wehber: Einen genauen Tipp möchte ich nicht abgeben, dafür ist die Saison noch zu lang. Aber ich bin mir sicher, dass die Jungs bald wieder Punkte einfahren werden und mit etwas Spielglück die Ergebnisse auch wieder positiver ausfallen.

Henning Schmidt: Die Saison ist noch sehr frisch, mit etwas mehr Spielglück, hätte man auch den ein oder anderen Punkt mehr auf dem Konto haben können. Wenn die Langzeitverletzten zeitnah zurück auf den Platz kehren und man danach einigermaßen verletzungsfrei durch die restliche Spielzeit kommt, wird man in der Tabelle auch noch etwas nach oben rutschen können.