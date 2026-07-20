Die Zugänge glänzen beim 5:0 des KFC Uerdingen

KFC im Fokus. – Foto: Sven Hanisch

In der vergangenen Woche hat der Oberligist KFC Uerdingen Ibrahim Nadir aus der ersten Liga in Neuseeland verpflichtet. Nadir muss auf seinen ersten Auftritt im KFC-Trikot noch etwas warten. Beim Testspiel am Samstag gegen den Westfalenligisten DSC Wanne-Eickel, das der KFC souverän mit 5:0 für sich entschieden hat, war der 28-Jährige noch nicht mit dabei.

Gleich mehrere Verpflichtungen konnten in dieser Partie auf sich aufmerksam machen. Vincent Schaub, der vom Regionalliga-Absteiger Wuppertaler SV nach Uerdingen gewechselt war, eröffnete schon nach wenigen Minuten den Uerdinger Torreigen. Er war am zweiten Pfosten sträflich allein gelassen worden und hatte wenig Mühe, die Führung zu erzielen (6.).

Dafür aber einige andere Zugänge, die sich am Rundweg auch für Einsätze in den Pflichtspielen empfehlen konnten. Trainer Julian Stöhr hatte im Vorfeld angekündigt, allen Spielern im Kader Spielzeit gewähren zu wollen, um im Rhythmus zu bleiben. Sieben Spieler, die im vergangenen Jahr nicht Teil des Oberliga-Kaders waren, standen am Samstag in der Startelf.

Damit erwischten die Uerdinger einen deutlich besseren Start als noch beim Spiel beim Landesligisten SV Budberg, wo sich der KFC eine Halbzeit lang enorm schwertat und erst nach dem Seitenwechsel aufdrehte.

Das war an diesem Samstag nicht notwendig, da die Uerdinger direkt im Spiel waren. Durch den Druck, den sie auf den Gegner erzeugten, erspielten sie sich immer wieder Tormöglichkeiten, Wanne-Eickel kam kaum zur Entlastung. Dass der klassenhöhere Klub nicht noch früher höher führte, lag auch an guten Reaktionen des DSC-Keepers.

Beim 2:0 nach einer knappen halben Stunde war er dann aber machtlos. Nach einer Ecke stand Jesse Sierck frei und köpfte ein (27.). Kurz vor der Pause war es dann der nächste Neue, der sich zeigte. Nach einem haarsträubenden Fehler in der Gäste-Defensive landete der Ball bei Mario Knops, der sich nicht zweimal bitten ließ (40.).

Bilali und Inoue treffen nach der Pause

Wie angekündigt wechselte Stöhr zur Pause munter durch, gleich sechs neue Spieler schickte er auf den Platz. Unter anderem auch die beiden Torschützen, die ebenfalls einen Treffer zum 5:0-Erfolg beisteuern sollten.

Der erst 17-jährige Dian Bilali wurde Mitte der zweiten Halbzeit von Dave Fotso Youmssi in Szene gesetzt und traf aus sehr spitzem Winkel zum 4:0 ins Tor (71.). Fünf Minuten vor dem Ende waren die Gäste dann wieder in Geberlaune. Yuta Inoue stand goldrichtig, um einen verunglückten Pass abzufangen, und hatte wenig Mühe, den Ball im Tor unterzubringen. Ein äußerst souveräner Sieg der Uerdinger.

Am kommenden Wochenende dürfte die Mannschaft von Stöhr mehr gefordert werden. Denn am Sonntag ist der KFC beim Bonner SC zu Gast, der am 31. Juli die Regionalliga-Saison gegen Rot-Weiß Oberhausen eröffnet - und somit etwas weiter sein dürfte in der Vorbereitung als die Uerdinger.