Die Zu- und Abgänge der Bezirksliga Staffel 1

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In der Bezirksliga Staffel 1 gibt es auch in dieser Transferperiode einige Spielerwechsel. Hier gibt es die Zu- und Abgänge der Vereine in der Übersicht.

➡ Stand der Transferliste: 22. Juli 2026 – 14:00 Uhr

➡ In dieser Übersicht werden alle Transfers, die zur neuen Saison 2026/27 in der FuPa-Datenbank verzeichnet sind, berücksichtigt. Fehlen Wechsel oder haben sich Fehler eingeschlichen - schreibt uns gerne eine E-Mail an mittelrhein@fupa.net , meldet euch per WhatsApp 0162-31 77 168 oder werdet Vereinsverwalter und tragt eure Transfers ganz einfach und schnell selbst ein ! Hier geht es direkt zur Anmeldung .

CfB Ford Köln-Niehl 09/52 Trainer: Yannick Zierden Zugänge: Stavros Tsopoulidis, Victor Martín (alle GSV Galanolefkos-Hellas-Colonias 75/82), Abdullsamed Bayar, Ayman El Yaqine, Erik Velaj, Yasir Keskin (alle CfB Ford Köln-Niehl II), Jonas Baier (SC Blau-Weiß 06 Köln), Etienne Holtmüller (JFV Windeck), Jordi Meijerink, Kerem Cem Demirci, Zizou Zinell (alle SC West Köln), Enis Diyar Toprakci (SV Gremberg Humboldt 60/62), Nico Brandenburger (Pulheimer SC 1924/57), Andrii Parshyn (SC Schwarz-Weiß Köln) Abgänge: Denis Klos (SpVg Rheindörfer Köln-Nord), Kevin Schaulis, Mehdi Reichert, Arnold Koumako, Akin Bilgü, Yannick Jerusalem (alle FC Pesch), Gary Nettesheim (Horremer SV 1919), Dogan Oymak, Fabian Mostert (alle Spielvereinigung 1920 Köln-Flittard), Hazim Jusic (Bosna Köln), Benedikt Theimer (SV Rot-Weiß Dünstekoven 1960)

FC Hürth II

Trainer: Thomas Frohn

Zugänge: Leonhard Breer (DJK Südwest Köln), Nils Mallossek, Ben Resulbegovic, Nick Gutekunst Gomez, Joel Kuschneruk, Jordan McKenna (alle ), Nico Schmitz (SSV Rot-Weiß Ahrem), Anton Zimmermann (VfR Bachem 1932), Abdül-Melik Topuz (FC Pesch)

Abgänge: Younes Badi, Marc Mildner, Alexandros Tsalouchidis (alle ), Noah Neuhaus (FC Hürth), Anton Georgiev (SC Blau-Weiß 06 Köln), Farzan Marzban (FC Chorweiler 2022), Elyesa Kursunlu (Türkischer FC Köln 2001), Memet Kurtisi (Spielvereinigung 1920 Köln-Flittard)

Heiligenhauser SV

Trainer: Andy Esins

Zugänge: keine

Abgänge: Jesse Juranek (SSV Süng), Lars Rolle (TuS Marialinden)

SC Schwarz-Weiß Köln

Trainer: Pascal Frere, Sven Müller

Zugänge: Messie Kiwala, Valerio Fariello-D´Annucci (alle SC Borussia Köln-Kalk 05), Vincent Leone (1. FC Saarbrücken II), Nikolas Utz (TSVgg Plattenhardt III)

Abgänge: Dean Höritz (SV Rot-Weiß Köln-Zollstock 05), Abdoul-Salam Samare (FC Pesch), Mahiro Haneishi (SC Blau-Weiß 06 Köln), Andrii Parshyn (CfB Ford Köln-Niehl 09/52), Lewin Schmitt (Sportvereinigung Deutz 05)

SC Weiler Volkhoven

Trainer: Sven Karis

Zugänge: Kilian Moll, Alexander Miguel Moll (alle Spielvereinigung Köln-Flittard), Marco Bramer, Yaakoub Ouahim (alle SV Schlebusch), Malik Basar, Kaan Akca (alle FC Pesch), Dylan Glancy (Zurück aus London), Michelle Müller (SV AKM Köln), Friedrich Stolz, Luca Noll (alle SC Blau-Weiß 06 Köln), Domenico Cantavenera (SC West Köln), Gaiton Barroso (SG Türkischer SV Düren), Menael Djimbi (Rhenania Richterich)

Abgänge: Dominik Hermann, Nick Schulz, Josch Schuck, Patrick Ince, Hubert Madau (alle SC Weiler Volkhoven II), Leon Kramer (Pausiert), Juan Manuel Balestrini Alcubilla (Unbekannt), Dominik Strehlau (FC Eintracht Köln 51/05), Fatih Akpinar (FC Chorweiler 2022), Christian Peter Boden (SpVg Rheindörfer Köln-Nord II)

Spielvereinigung Köln-Flittard

Trainer: Dogan Oymak

Zugänge: Bedran Simsik, Rayan Zaoui (alle Sportvereinigung Deutz 05 II), Dogan Oymak, Fabian Mostert, Georges Lona, Mats Schäfer, Yossel Demissie, Faries Yamba, Yasir Keskin (alle CfB Ford Köln-Niehl 09/52), Arman Cumaa (U19), Angelos Bezertzis (GSV Galanolefkos-Hellas-Colonias 75/82), Nicola Morano (SC Leverkusen 2017 II), Christo Mavrakis (Fc Pesch U19), Valon Sehabi, Dion Vokrri, Marco Aussem (alle CfB Ford Köln-Niehl 09/52 II), Laoran Osmani (Spielvereinigung 1920 Köln-Flittard II), Burak Karadeniz (Türk Genc SV Köln), Umut Dogan (JSV Köln 96 III), Jan-Niklas Bartels, Alexandru-Nicolae Baias-Kovacs (alle TuS 1887 Roland Bürrig), Tuncay Seckin (SV Schlebusch), Memet Kurtisi (FC Hürth II), Emre Sekeroglu (SC Köln-Mülheim-Nord 1919), Kadir Gedik, Ismail Bouabdallah, Justin Janczak (alle SC Köln 2000), Riccardo Giuseppe Giamporcaro (SV 04 Attendorn)

Abgänge: Niklas-Carl Uhl, Ashraaf Yamba, Marvin Zyla (alle TV Hoffnungsthal 1907), Adis Muzurovic (SpVg Rheindörfer Köln-Nord), Kilian Moll, Alexander Miguel Moll (alle SC Weiler Volkhoven), Adam Bouali (1. FC Spich), Jimmy Mbiyavanga, Rostand Ndoumi-Kemadjou (alle SC Borussia Köln-Kalk 05), Dominik Foik (SV Schlebusch), Mate Milos (VfL Rheingold Köln-Poll 1912), Jan Schreiber (SC Blau-Weiß 06 Köln), Emre Öztürk, Leo Hapke (alle SSV Jan Wellem 05 Bergisch Gladbach), Orhan Peci, Giuseppe Zarbo (alle Türkischer FC Köln 2001), Piotr Arkadiusz Widera (FC Bensberg), Koray Öztürk (Gencler Birligi Bergisch Gladbach)

Sportvereinigung Deutz 05 II

Trainer: Yanik Gilles

Zugänge: Moses Zumbel (TuS 1887 Roland Bürrig), Mohammad Nameer (TuS Quettingen), Mhd Sajed Abdullah (SpVg Porz 1919 II), Marcos Alexandre Dos Santos Filho (SC West Köln), Chafiq Maamoun, Yanik Gilles (alle FC Germania Zündorf 1913 II), Reda Erguig (Bonner SC), Jan Luca Deutz (SV Adler Dellbrück), Matthias Sebastian Chung (Sportvereinigung Deutz 05), Philipp-Aaron Nießen (Falke Bergrath), Yusuf Güneysu (SSV Leverkusen-Alkenrath), Maksym Marushcak (FC Germania Zündorf 1913)

Abgänge: Maximilian Malgay (SpVg Rheindörfer Köln-Nord), Nick Rode, Sebastian Mörs, Johannes Langhans, Benedict Ingendoh (alle Pausiert), Maximilian Oberschelp, Max-Martin Stracke, Andre Weber, Jens Lutterbach, Thomas Kürten (alle Karriereende), Leo Hupperich, Tobias Blum (alle ), Can Grund, Aljoscha Schmidt, Mikail Polat Karagöz (alle Sportvereinigung Deutz 05), Vladyslav Kostornoi (SV Schlebusch), Malesor Qorraj (1. FC Spich), Jens-Sebastian Schmidt (GSV Langenfeld), Max Michael (Sportvereinigung Deutz 05 III), Paul Hupperich (SV Weiden 1914/75), Francesco Costarella (SV Bergfried Leverkusen-Steinbüchel), Faruk Uzun, Aboul Alassani (alle Unbekannt), Arya Sandoghdar (TuS Köln rechtsrheinisch 1874), Bedran Simsik (Spielvereinigung 1920 Köln-Flittard), Shahryar Ahmadi (Spvg Wesseling-Urfeld II), Manuel Frings (DJK Südwest Köln II)

SpVg Rheindörfer Köln-Nord

Trainer: Sebastian Tillmann

Zugänge: Adis Muzurovic (Spielvereinigung 1920 Köln-Flittard), Felix Merkens, Valerio Nino Carlo Lore (alle SV Fühlingen-Chorweiler 1929/77), Denis Klos (CfB Ford Köln-Niehl 09/52), Maximilian Malgay (Sportvereinigung Deutz 05 II), Justin Diener (VfB Köln rechtsrheinisch 1905), Georg Shkri (FC Pesch)

Abgänge: Mihail Ciftcioglu (FC Chorweiler 2022), Norman Henkel (SpVg Rheindörfer Köln-Nord II), Samed Kovanci (TuS Blau-Weiß Königsdorf), Batuhan Yigit Palaz (Pausiert), Justin Strahler (1. FC Spich II), Markus Peters (SV Weiden 1914/75)

SSV Jan Wellem 05 Bergisch Gladbach

Trainer: David Gsella

Zugänge: Jakob Steinebach, Mathias Janeczko, Niklas Engelke (alle SV Schlebusch), Astrit Dauti (SV Schönenbach 1920), Marlon Wilken, Konstantin Weber, Benjamin Ott, Finnian Bohnert, Stefano Fragapane (alle SV Bergisch Gladbach 09), Julian Demond (FV Ermis), Emre Öztürk, Leo Hapke (alle Spielvereinigung 1920 Köln-Flittard), Milo McCormick (SC Fliesteden 1931 III)

Abgänge: Kevin Kaumanns (VfL Rheingold Köln-Poll 1912), Maximilian Maier (FC Pesch), Maurice Kurth (TuS Untereschbach-Steinenbrück)

SV Bergfried Leverkusen-Steinbüchel

Trainer: Stefan Müller

Zugänge: Francesco Costarella (Sportvereinigung Deutz 05 II), Maher Hassan (TuS Quettingen), Rafail Santos-Tyrelis (SSV Lützenkirchen)

Abgänge: Levin Schumacher (SV Botan Köln)

SV Eintracht Hohkeppel II

Trainer: (Nicht angegeben)

Zugänge: Oliwier-Jakub Sicinski (Bonner SC)

Abgänge: Roberto Bruni (TuS Lindlar 1925), Marlon Müller (SpVg Porz 1919), Leon Stöppel (Sportvereinigung Deutz 05), Tom Brauer (Union Blau-Weiß Biesfeld)

SV Frielingsdorf 1925

Trainer: Andreas Dreiner

Zugänge: Leon Johannes Schmidtke (SSV Süng), Lorenzo Provenzano (TuS Lindlar 1925), Michael Ufer (Aus der eigenen Talentschmiede)

Abgänge: Jesse Walter-Lück (Viel Erfolg und bleib gesund), Felix Ferdinand Krüger (Viel Erfolg Riu, bleib gesund), Norman Lemke (Karriereende), Julian Buss (SG Agathaberg)

TuS Lindlar

Trainer: Arlind Oseku

Zugänge: Simon Hoffmann (SSV Süng), Ervin Novakaj (TuS Weiershagen-Forst), Roberto Bruni (SV Eintracht Hohkeppel II)

Abgänge: Marvin Wesenberg (Ziel unbekannt), Lorenzo Provenzano (SV Frielingsdorf 1925), Roger Rene Sauer (TuS Immekeppel), Adrian Kratzke (TuS Marialinden)

TV Hoffnungsthal

Trainer: Baran Dagdelen

Zugänge: Ibrahim Sayan (TuS Weiershagen-Forst), Sezgin Kanli (TuS Marialinden), Hendric Schmitz (FSV SW Neunkirchen-Seelscheid II), Niklas-Carl Uhl, Marvin Zyla, Ashraaf Yamba (alle Spielvereinigung 1920 Köln-Flittard), Bela von Lampe (der eigenen U19), Jeffrey Eshun (Sportvereinigung Deutz 05), Finn Magnus Kuhn (FV Wiehl 2000), Jan-Paul Kleine (Reaktiviert)

Abgänge: Bilal El Yaagoubi (TV Hoffnungsthal 1907 II), Finn Dörmbach, Konstantin Josten (alle Pausiert), Petrit Uruglica (SG Overath-Vilkerath), Aristote-Djo Lema (Unbekannt), Mislav Sapina (Rot-Gelb Wesseling 1992)

VfR Wipperfürth

Trainer: Norbert Scheider

Zugänge: Dennis Tebelius (SSV Süng), Luca Börsch (SC Borussia Lindenthal-Hohenlind II), Wilbert Lüers (VfR Wipperfürth 1914), Henrik Schmitz (TuS Egen), Tille Andres (TuS Homburg-Bröltal 1927), Robin Stoppenbach (SG Agathaberg), Niklas Jung (SV Schönenbach 1920)

Abgänge: Mika Flosbach (TV Klaswipper 1899), Tim Schulte, Tim Kappe (beide Karriereende), Giovanni Bernardo, Jassin Imaankaf (alle Pause), Patrick Peter Schmidt (SG Olpe-Kürten), Jonas Schnabel (RSV Hückeswagen)