Fußball, Bezirksliga, VfL Denklingen vs SV Untermenzing 0:1, 15.11.2025, Foto: Roland Halmel. – Foto: Roland Halmel

„Die Zielstrebigkeit fehlte" – Denklingen unterliegt Untermenzing Bezirksliga Süd

Mit einer knappen 0:1-Niederlage gegen den SV Untermenzing bleibt der VfL Denklingen auch im letzten Heimspiel des Jahres ohne Erfolg.

Toreschießen war schon seit Wochen das große Problem beim VfL Denklingen. Daran änderte sich auch im letzten Spiel des Jahres nichts. Dem SV Untermenzing reichte so ein Treffer, um ein Erfolgserlebnis des VfL und eine Aufbesserung der schwachen Heimbilanz zu verhindern. „Bis zum Sechzehner war unser Spiel ganz gut, dann aber nicht mehr“, räumte VfL-Coach Christoph Schmitt ein. „Die letzte Zielstrebigkeit nach vorne fehlte.“ Allerdings die Harmlosigkeit seiner Mannen nicht nur dem Fehlen seiner besten Stürmer – Simon Ried und Dominik Karg fehlen schon eine halbe Ewigkeit – geschuldet war. „Untermenzing hat auch sehr gut verteidigt“, sagte Schmitt. Seine Truppe stand defensiv ebenfalls sehr gut, sodass die Zuschauer unterm Strich eine überaus chancenarme Partie zu sehen bekamen. „Mit der Leistung gegen den Ball und dem Einsatz bin ich aber sehr zufrieden“, gab es von Schmitt aber auch Lob an sein Team. Den in den vergangenen enorm treffsicheren SVU hielt der VfL so gut vom eigenen Tor fern.

Fr., 14.11.2025, 20:00 Uhr VfL Denklingen Denklingen SV Untermenzing Untermenzing 0 1 Abpfiff In der ersten Hälfte „war es ein offenes Spiel und nach der Pause waren wir sogar dominant, was aber nichts hilft, wenn keine Chancen rauskommen“, sagte Schmitt, dessen Truppe wie auch die Gäste zu Beginn ein hohes Tempo vorlegten. Bei einem geblockten Schuss von Tobias Schelkle (10.) deuteten die Hausherren durchaus Torgefährlichkeit an. Auf der Gegenseite lupfte Max Kriebel (18.) nach einem langen Ball über den VfL-Kasten. Die zweite Möglichkeit nutzte der zuletzt neunmal in Folge ungeschlagene Tabellenfünfte eiskalt zur Führung. Nach einem schnellen Angriff über drei Stationen und mit etwas Glück versenkte Kriebel (25.) den Ball unhaltbar für Denklingens Keeper Manuel Seifert zum 1:0. Die anschließenden Proteste der Hausherren, die dabei eine Abseitsstellung gesehen hatten, brachten nichts ein.