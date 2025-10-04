Bezirksliga-Kellerduell für Hochdahl. – Foto: Michael Heinz Kelleners

Die Zielsetzung für Hochdahl ist alternativlos SC Rhenania Hochdahl - TSV Meerbusch II. Mehr Kellerduell geht nicht. Die Zweitvertretung des Oberligisten kommt am Sonntag, Anstoß 15.30 Uhr, Sportplatz Grünstraße, als Schlusslicht der Bezirksliga ohne einen einzigen Punkt zum noch sieglosen Drittletzten. Verlinkte Inhalte Bezirksliga 1 TSV Meerbus. II Rhenania H.

Der riss, wie bekannt, auch noch keine Bäume aus. Es ist die dritte Partie hintereinander, in der der Aufsteiger eigentlich Boden gutmachen will. Der 1:4-Heimpleite gegen Lohausen folgte zuletzt das 1:1 in Uedesheim. „So kritisch muss man sein. Da war für uns mehr drin. Wir hatten genügend Chancen, um zu gewinnen, spielten nach dem Platzverweis gegen Uedesheim außerdem über eine Stunde lang in Überzahl“, sagt Tobias Schössler im Rückblick.

Der erfahrene Offensivspieler verpasste selbst eine hochkarätige Möglichkeit zur Führung. „Trotzdem, wir schauen positiv nach vorne. Gegen Meerbusch ist ein Sieg aber Pflicht. Wir müssen jetzt einfach den Turnaround schaffen. Das wäre auch wichtig für den Kopf, gerade unserer jungen Spieler. Tatsache ist, dass wir in der Bezirksliga noch nicht so wie erhofft Fuß gefasst haben. Mit dem in der Kreisliga A noch gut funktionierenden schönen Fußball kannst du eine Liga höher nichts gewinnen. Mit mehr Kampf und Laufbereitschaft kann es in die richtige Richtung gehen. Jeder muss auch mal für den anderen den weiten Weg machen."

Barkammich kehrt zurück Und der 33-Jährige ergänzt: „Wir kommen nur mit Kompaktheit und Teamgeist raus aus der misslichen Lage, dürfen uns auch durch die bisher magere Punktzahl nicht verrückt machen lassen. Wir schauen dem Spiel mit der nötigen Anspannung, aber auch optimistisch entgegen.“