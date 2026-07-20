„Die Zeitbegrenzung beim Einwurf.“

– Foto: Andreas Krisch

Im FuPa-Teamcheck zieht Gianni Mantineo, Abteilungsleiter des TSV Weilheim in der Bezirksliga Neckar/Fils, ein positives Fazit der vergangenen Saison. Nach einem starken ersten Jahr als Aufsteiger soll die Mannschaft nun den nächsten Schritt machen und die Leistungen über die gesamte Saison hinweg konstanter abrufen.

Als Aufsteiger konnte sich der TSV Weilheim in der Bezirksliga behaupten und sich früh im gesicherten Tabellenmittelfeld etablieren. Mit dem Erreichten zeigt sich der Verein grundsätzlich zufrieden.

Gerade die zweite Saisonhälfte soll demnach als Lehre dienen. Nachdem die tabellarische Situation früh geklärt war, ließ die Konstanz nach. Genau dort möchte der Verein in der neuen Spielzeit ansetzen.

„Ja, wir waren zufrieden, da wir als Aufsteiger einen einstelligen Tabellenplatz erreicht haben. Nur die Rückrunde war leider nicht mehr so gut, da relativ früh klar war, dass nach oben und unten nichts mehr geht. Das wollen wir verbessern“, sagt Gianni Mantineo gegenüber FuPa.

Teckbotenpokal und Trainingslager als Vorbereitung

Die Vorbereitung auf die Saison 2026/2027 bietet zwei feste Höhepunkte. Zum einen wartet der traditionsreiche Teckbotenpokal, zum anderen soll das Trainingslager die Mannschaft auf die kommenden Aufgaben einstimmen.

„Der Teckbotenpokal in Dettingen und unser Trainingslager.“

Beide Termine sollen genutzt werden, um die Mannschaft weiter zu entwickeln und optimal auf den Saisonstart vorzubereiten.

Kein Einzelner wird hervorgehoben

Auf die Frage nach einem Spieler oder einer besonderen Entwicklung verzichtet Gianni Mantineo bewusst auf eine Einzelbewertung.

„-“

Damit bleibt der Fokus auf der Mannschaft als Ganzes, ohne einzelne Akteure in den Vordergrund zu stellen.

Der nächste Schritt ist das Ziel

Nach einer erfolgreichen ersten Saison in der Bezirksliga möchte der TSV Weilheim nun den nächsten Entwicklungsschritt gehen.

„Besser als letzte Saison.“

Die Zielsetzung ist bewusst knapp formuliert, macht aber deutlich, dass sich der Verein mit dem Erreichten nicht zufriedengibt und sich sportlich weiter verbessern möchte.

Zwei Mannschaften zählen zum Favoritenkreis

Für den Titelkampf in der Bezirksliga Neckar/Fils sieht Gianni Mantineo zwei Teams besonders gut aufgestellt.

„SV Ebersbach, da sie letzte Saison schon in der Aufstiegsrelegation gespielt haben und sich nicht verschlechtert haben, und RSK Esslingen, da sie sich gezielt verstärkt haben und in der Vorsaison schon überzeugt haben.“

Aus seiner Sicht bringen beide Mannschaften die besten Voraussetzungen mit, um in der kommenden Saison ganz vorne mitzuspielen.

Großer Umbruch im Kader

Auch personell hat sich beim TSV Weilheim einiges getan. Der Verein begrüßt zahlreiche Neuzugänge.

Vom FV Spfr Neuhausen kommt Marko Brekalo, vom TSV Bad Boll wechseln Nathan Winter und Emil Braun. Endrit Duraku schließt sich vom 1. FC Frickenhausen an, Leon Holder kommt aus der U19 des SSV Reutlingen. Hinzu stoßen Igor Zivkovic aus der zweiten Mannschaft des TSV Weilheim, Nikita Hindennach vom TSV Köngen, Eymen Gündogdu vom FV 09 Nürtingen, Philipp Fischer vom FC Esslingen, Jannik Fischer aus der U19 des FC Esslingen sowie Flavius Niculescu aus der zweiten Mannschaft des TSV Weilheim.

Demgegenüber stehen mehrere Abgänge. Andre Kriks und Kim-Luca Quattrone wechseln zum TSV Jesingen, Finn Schubarth schließt sich dem FC Heiningen an, Julian Hoyler dem VfB Neuffen, Robin Beck dem TSV Wendlingen, Christoph Bauer dem TSV Oberensingen II, Marco Libhafsky dem VfL Kirchheim und Michael Hartig dem TSV Notzingen.

Mit zahlreichen neuen Spielern und mehreren Abgängen geht der TSV Weilheim somit mit einem deutlich veränderten Kader in die neue Saison.

Klare Meinung zur Regeländerung

Bei den Regeländerungen der Fußball-Weltmeisterschaft hat Gianni Mantineo einen klaren Favoriten.

„Die Zeitbegrenzung beim Einwurf.“

Aus Sicht des Abteilungsleiters ist diese Anpassung eine sinnvolle Maßnahme, um Zeitspiel zu reduzieren und den Spielfluss zu fördern.