– Foto: Robert Geisler

In der Bayernliga gehört der FC Deisenhofen immer zu den Mannschaften, denen man alles zutrauen kann mit dem Griff nach den Sternen. Von daher hat der Start mit acht Punkten aus fünf Spielen in der Bayernliga Luft nach oben. Dem widerspricht Trainer Andreas Pummer vehement mit Verweis auf die bisherigen Kontrahenten. Und auch diesen Samstag (14 Uhr) beim Heimspiel gegen den TSV Nördlingen wird man nichts geschenkt bekommen. „Unsere bisherigen Gegner waren keine Laufkundschaft“, sagt Pummer. Und auch die auf dem Papier leichter aussehende Aufgabe unter der Woche in Hauzenberg hatte ihre emotionalen Tücken. „Man muss sehen, gegen wen wir gespielt haben und welche Spieler uns alle fehlen“, betont Pummer. Unter diesen Rahmenbedingungen ist er mit dem Ligastart sehr zufrieden.

Die erste Saisonphase, die bei nahezu allen Vereinen von Urlaubern und Verletzten geprägt ist, ist in Deisenhofen die Zeit der großen Chancen. Dann rücken immer wieder Spieler aus der zweiten Mannschaft (Bezirksliga) oder der U19 (Bayernliga) nach. „Ich schaue mir von der Zweiten, Dritten oder der U19 viele Spiele an“, sagt Pummer und er betont die außergewöhnliche Durchlässigkeit nach oben für die Talente. So ist in dieser Saison Lennard Jung (19) der erste große Gewinner. Er übersprang von der U19 gleich die Zwischenstufe Bezirksliga und stand in der Bayernliga alle fünf Spiele in der Startelf. Diese gewaltige Entwicklung war so nicht vorhersehbar. Und Jung senkte den Altersschnitt der Deisenhofener zuletzt in Hauzenberg auf gerade einmal 22 Jahre. Andreas Pummer betont aber auch, „dass die Spieler aus der eigenen Jugend bei uns die Zeit bekommen, die sie benötigen.“ Er sieht die Besonderheit des Vereins („Bei uns wird überragende Arbeit geleistet“) darin, dass junge Kicker in der Bezirksliga eine Zwischenstufe für die eigene Entwicklung haben „Und da ist es dann auch kein Problem, wenn es zwei oder drei Jahre dauert“.