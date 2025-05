Die zehnminütigen Fauseweh-Festspiele bei St. Tönis

Zehn Minuten vor dem Ende konnte gescherzt werden in Reihen der Fans des SC St. Tönis, die am Sonntag dem Spitzenspiel der Oberliga gegen den VfB Homberg beiwohnten. Jeder Abschluss der Gäste wurde mit einem süffisanten „Hat keinen Zweck, den hat ,Fause‘ sowieso“ begleitet. Mit „Fause“ war Jan Fauseweh, der Keeper der Hausherren gemeint. Und in der Tat hatte der 23-Jährige Keeper entscheidenden Anteil daran, dass der SC sich letztlich verdient mit 3:0 (1:0) durchsetzen konnte und damit im Aufstiegsrennen weiter in Schlagdistanz zum Spitzenduo Schonnebeck und Velbert bleibt.

Dabei waren die Hausherren von Trainer Bekim Kastrati durchaus mit breiter Brust aus der Kabine gekommen. Denn in der ersten Hälfte hatten die Blau-Gelben zu sehr großen Teilen dominiert. Lediglich eine knifflige Situation gab es zu überstehen, in der sich auf Heim-Seite wohl niemand über einen Elfmeterpfiff hätte beschweren dürfen. Zwar ließ das Kastrati-Team in der Phase rund um diese Szene den Hombergern etwas mehr Luft zum Kombinieren, geriet aber nie ernsthaft in Gefahr. Und als Julio Torrens mit seinem Abstauber – Nakano hatte sich vorher am linken Sechszehner-Eck clever durchgesetzt und mit seinem Schuss VfB-Schlussmann Luca Happe zu einer Parade gezwungen – das 1:0 für den SC erzielte, war der Offensivdrang der Gäste gleich auch wieder erloschen.

Denn in den ersten zehn Minuten der zweiten Halbzeit war Fauseweh, der den SC im Sommer verlässt und zum Ligakonkurrenten SV Sonsbeck wechselt, gleich dreimal hellwach zur Stelle. Zweimal blieb er im direkten Duell mit einem allein auf ihn zulaufenden Homberger der Sieger, die dritte Tat kann in die Kategorie Weltklasse eingeordnet werden, als er mit einem sensationellen Reflex den Ball auf der Linie abwehrte und damit den zu diesem Zeitpunkt eigentlich nicht unverdienten Homberger Ausgleich verhinderte.

Das lag auch am Innenverteidiger-Duo Maximilian Pohlig und Ilias Bouassaria, das überraschend den Vorzug vor den in den vergangenen Wochen eigentlich gesetzten Philipp Baum und Niklas Withofs erhalten hatte. Beiden war die fehlende Spielpraxis in einigen Situationen zwar anzumerken, insgesamt hielten sie die Homberger Angreifer um den zuletzt überragenden, am Sonntag aber sehr blassen Vahidin Turudija, im Verbund mit dem starken Kohei Nakano auf links und Luca Esposito auf der Gegenseite aber vollends unter Kontrolle. SC-Coach Bekim Kastrati erklärte die Umstellung hinterher damit, dass er nach der Niederlage bei ETB SW Essen am vergangenen Sonntag etwas habe verändern müssen. „Bislang haben wir ja auf Erfahrung gesetzt. Aber das hat uns gegen Essen nicht viel gebracht, ich wollte daher umstellen. Beide Jungs haben es aber heute überragend gemacht.“

Kamo und Knops bringen es über die Ziellinie

Nur in den angesprochenen zehn Minuten der Fauseweh-Festspiele wirkte die SC-Hintermannschaft nicht sattelfest, ließ sich immer wieder überlaufen und zeigte Schwächen im Stellungsspiel. Kastrati reagierte daher schnell, nahm Maximilian Pohlig vom Feld und brachte Morten Heffungs wieder mehr Erfahrung aufs Feld. Und als zwei Minuten später der Japaner Daiki Kamo seinen Fuß in einen Schuss von der Strafraumkante hielt und den Ball unhaltbar zum 2:0 (57.) abfälschte, war die Vorentscheidung im Grunde schon gefallen. Denn die Moral der Gäste war damit gebrochen.

So brauchte der SC in der Folgezeit nicht mehr als nötig tun, um die Führung zu verwalten. Das 3:0 durch Mario Knops (76.), der nach feinem Steckpass überlegt ins lange Eck einschob, war letztlich ebenso verdient wie der Sieg des SC an diesem Tag insgesamt. „Wir haben heute eine sehr reife Leistung gezeigt, uns den Erfolg zusammen erarbeitet. Vergangene Woche waren wir nicht gut genug, heute sehr effektiv. Daher geht der Sieg absolut in Ordnung“, so Bekim Kastrati nach dem Schlusspfiff.

Und selbst wenn der VfB Homberg noch einmal aussichtsreich vor das Tor des SC gekommen wäre, um einen ernsthafteren Torversuch zu unternehmen: „Fause“ hätte ihn an diesem Tag vermutlich sowieso gehabt.