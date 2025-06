Die „Zehner“ wollen die Rückrunde vergolden

Fußball-Kreisliga A: SC Jülich/SV Hoengen peilt die Vizemeisterschaft an. Der Trainer ist „mächtig stolz“ auf seine Jungs.

„Er strahlt über alle vier Backen.“ Diese scherzhafte Redewendung über einen bildhaften Ausdruck der Freude trifft im Besonderen auf Tobias Voss zu. Der Trainer der Jülicher „Zehner“ steht nach dem zwar knappen, aber auch verdienten 2:1-Sieg in der Fußball-Kreisliga A bei der Reserve von Grün-Weiß Welldorf-Güsten am vergangenen Sonntag vor einem kleinen Jubiläum. „Wenn wir es schaffen, das letzte Spiel der Saison am kommenden Sonntag gegen Germania Burgwart zu gewinnen, dann sind wir seit 17 Paarungen ungeschlagen, werden dann die Rückrunde ohne Niederlage beenden. Eine überragende Leistung meiner Mannschaft.“

Hinspiel als Warnung

Dass die Mannschaft dies gegen Germania Burgwart schaffen wird, davon ist Voss überzeugt. „Wir werden den Gast auf keinen Fall unterschätzen, wir wissen, wie stark der ist.“ Deshalb braucht der „Zehner“-Trainer auch nicht in der Erinnerungskiste zu kramen, das Hinspielergebnis hat er klar vor Augen. „Wir haben damals auf dem Kunstrasenplatz mit 3:5 verloren.“ Wenn man so will, der Auftakt einer Pleiten-Serie. Denn der SC Jülich/SV Hoengen holte im Folgenden nur insgesamt zehn Punkte, beendete die Hinrunde auf dem vorletzten Tabellenplatz.

Und von dort aus startete Tobias Voss nach vielen Abgängen zur Winterpause in die Rückrunde, die, so sagt er, die erfolgreichste in der „Zehner“-Historie werden soll. Gekrönt würde die dann mit der Vizemeisterschaft. „Daran denken wir, wenn wir auf den Platz gehen.“ In diesem Zusammenhang richtet Voss auch ein besonderes Dankeschön an das Umfeld. „Wir sind von Vorstand, Gönnern, Freunden und Fans immer unterstützt worden, die standen auch hinter uns, als es zu Beginn mächtig im Gebälk krachte.“

So soll dann im Karl-Knipprath-Stadion direkt nach dem Abpfiff der Saisonabschluss gefeiert werden. „Eben dem Anlass entsprechend, denn ich bin mächtig stolz auf meine Jungs.“ Mit einigen wird er auf Mallorca weiterfeiern, sozusagen als „Abschlussfahrt der tollen Rückrunde“. Wie gesagt, Tobias Voss strahlt, der 43-Jährige freut sich mehr denn je auf Sonntagnachmittag, 15 Uhr. Einen Strich durch die „Planungen“ kann allenfalls noch der Gast aus Burgwart machen.

Doch daran glaubt in der Szene kaum einer, Burgwart hat sich in den letzten fünf Spielen wirklich nicht mit Ruhm bekleckert. Nicht nur das letzte Heimspiel wurde mit 1:4 gegen Absteiger Rurdorf verloren, sondern auch die Paarungen zuvor gegen Freialdenhoven (0:4), Oberzier (2:5) und Huchem-Stammeln, wo man ein 0:4 kassierte. Lediglich Viktoria Koslar konnte mit 3:1 besiegt werden, was jedoch bei insgesamt 17 Gegentoren nicht ins Gewicht fällt. Deshalb heißt auch die Devise von Trainer Max Weinberger: achtbar aus der Affäre ziehen, einen Schlussstrich unter die Saison 2024/25 machen.

Huchem-Stammeln in Lauerstellung

Eine Saison, die für Huchem-Stammeln mit Trainer Benjamin Bläser noch Spannung bietet. „Wir könnten ja noch Vizemeister werden, liegen zwar einen Zähler hinter Jülich, aber nichts ist im Fußballgeschäft unmöglich.“ So oder so, die Schwarz-Weißen werden nach dem Spiel gegen Koslar feiern, mit der Reserve und den Fans. „Dies haben wir uns alle verdient, ich sehe die gesamte Saison grundsätzlich als sehr erfolgreich an. Egal ob Platz zwei, drei oder vier, in den anderthalb Jahren, wo ich hier als Trainer arbeiten durfte, haben wir sehr gut harmoniert. Die Leistung war geprägt von einem unheimlichen Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft.“

Die A-Liga Düren bekommt wie immer nach einem Saisonende neue Gesichter. Nämlich die Meister aus den drei B-Ligen. Die da sind Salingia Barmen (Gruppe 1) und der JSV Frenz aus der Gruppe 2. In Gruppe 3 fällt die Entscheidung am letzten Spieltag zwischen der Spielvereinigung 1886 Düren und dem SC Merzenich. Nur die Meister steigen in die A-Liga auf.

