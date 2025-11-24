„Die zehn Minuten haben uns den Sieg geraubt“

Bergdörfer, trotz schwieriger Ausgangslage, präsentierte sich von Beginn an gefestigt und mutig. „Die Vorzeichen waren bei uns, dass wir sehr eng zusammenrücken mussten und personell schon sehr gebeutelt gewesen sind", sagte Trainer Fabio Fröchtenicht nach Abpfiff. Seine Mannschaft kontrollierte die erste Halbzeit, spielte diszipliniert gegen den Ball und setzte immer wieder gefährliche Umschaltmomente. Folgerichtig brachte Paul Müller die Gäste in der 30. Minute in Führung.

Nach Wiederanpfiff legte Bergdörfer nach: Tim Wedekin erhöhte in der 50. Minute auf 2:0. Für Fröchtenicht war sein Team zu diesem Zeitpunkt klar auf Kurs: „Wir haben wirklich sehr gut aufgespielt, nehmen das Ergebnis verdient mit in die Halbzeit, kommen gut raus und machen das 2:0.“

Doch dann folgte, wie der Coach es nannte, der „Knackpunkt“. Innerhalb von zehn Minuten drehte Weende das Spiel – Peters (54.), Rehling (56.) und Grothoff (62.) trafen für den SCW. „Das waren für mich die schlechtesten zehn Minuten im Spiel“, bilanzierte Fröchtenicht. „Da haben wir das Spiel aus der Hand gegeben.“

Doch seine Mannschaft fand zurück. Der eingewechselte Luca Michael Rusalo glich postwendend aus (64.). In einer offenen Schlussphase hatte Bergdörfer mehrfach die Chance auf den erneuten Führungstreffer, ehe Wedekin in der 87. Minute tatsächlich zum 3:4 traf. „Wir haben mehrere Möglichkeiten, das Ding vorher schon dicht zu machen“, so Fröchtenicht.

Als Bergdörfer den Sieg schon vor Augen hatte, schlug der SCW erneut zurück: Strüber (89.) rettete seinem Team einen Punkt.

Am Ende stand ein 4:4, bei dem beide Seiten noch in der Nachspielzeit Gelegenheiten zum Sieg hatten. „Uns kosten diese zehn Minuten die drei Punkte“, sagte Fröchtenicht. Trotzdem überwog die Zufriedenheit: „Ich bin sehr zufrieden. Klasse Teamleistung, Charakter gezeigt. Wir haben uns richtig gut präsentiert.“

Durch das Remis steht der SCW Göttingen mit nun 26 Punkten auf Rang vier der Tabelle. Bergdörfer bleibt mit 16 Punkten auf Rang elf und nahm zumindest einen mental wertvollen Zähler mit nach Hause.