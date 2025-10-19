Die Zebras kassieren bei den Münchener Löwen die erste Saisonpleite

Nach dem überragenden Saisonstart kassierte der MSV Duisburg den ersten Rückschlag der Spielzeit. Auswärts beim TSV 1860 München kassierten die Blau-Weißen eine 1:3-Niederlage. Somit verloren die Zebras das erste Mal ein Liga-Spiel seit fast neun Monaten. Trotz des Punktverlustes verblieb der MSV jedoch an der Tabellenspitze der dritten Liga.

Nach der Unterbrechung waren es zunächst die Münchener die einige große Möglichkeiten auf eine erneute Führung liegen ließen. Allerdings kamen auch die Duisburger immer wieder zu Chancen, wie auch in der 65. Minute - Torschütze Bitter kam gleich zweimal nach einer Flanke zum Abschluss, konnte Thomas Dähne jedoch nicht überwinden und somit blieb es zunächst beim 1:1.

„Fußball ist ein Ergebnissport. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob es von der Leistung her gerecht ist“, sagte Dietmar Hirsch dem RevierSport nach der bitteren Niederlage. Seine Mannschaft reagierte auf den 0:1-Rückstand durch Sigurd Haugen (38.) prompt mit einem 1:1-Ausgleichstreffer von Joshua Bitter (40.). Mit diesem Ergebnis ging es dann auch in die Halbzeitpause.

In der Folgezeit drängte der MSV auf die Führung. Das Team von Hirsch gewann mehr Zweikämpfe und schnürte die Löwen hinten ein. Den Treffer zum 2:1 erzielten jedoch die Hausherren. Mitten in der Drangphase der Gäste war es wieder Haugen, der sich mit einer tollen Einzelaktion durch mehrere Duisburger Akteure durchsetzen konnte und den Ball mit etwas Glück an Maximilian Braune vorbei schob (78.).

Entschuldigung an den Unparteiischen

Die Duisburger warfen daraufhin noch mal alles nach vorne und kamen in der 87. Minute durch Rasim Bulic zu einer weiteren Großchance - seinen starken Kopfball kratzte Dähne allerdings mit einem starken Reflex raus.

In der fünften Minute der Nachspielzeit sorgte dann Thore Jacobsen für das 3:1 und die damit eingehende Entscheidung des Duells. Hirsch hatte zunächst eine Abseitsstellung gesehen und aufgrund seiner Reaktion darauf eine gelbe Karte erhalten. Nach dem Spiel zeigte er allerdings Größe und entschuldigte sich bei Schiedsrichter Martin Wilke: "Ich dachte, das 1:3 wäre Abseits gewesen. Das war nach Ansicht der Bilder nicht so. Die Reaktion war nicht richtig und ich habe zurecht Gelb bekommen.“

Der MSV Duisburg musste somit die erste Saisonpleite hinnehmen, während das Debüt von Markus Kauczinski geglückt ist. Für die Duisburger geht es am kommenden Spieltag im Derby gegen Rot-Weiss Essen. Die Münchener Löwen müssen derweil gegen den SV Waldhof Mannheim ran.