Allgemeines
Die Zahlen und Fakten der sensationellen Vorrunde der VfB-Frauen

Als Herbstmeister der 2. Bundesliga gehen die Frauen des VfB Stuttgart in die Winterpause.

Die Vorrunde der Frauen des VfB Stuttgart in der 2. Frauen-Bundesliga war geprägt von Konstanz, Durchschlagskraft und Stabilität. Die folgenden Zahlen und Fakten fassen die Leistungen der Mannschaft kompakt zusammen.

1. Platz und Herbstmeisterschaft gesichert

Mit dem 2:0-Heimsieg im Topspiel gegen den SC Sand übernahmen die VfB Frauen die Tabellenführung und sicherten sich gleichzeitig die Herbstmeisterschaft. Durch diesen Erfolg wurde nicht nur die Spitzenposition gefestigt, sondern auch

3-mal zu Null gespielt – Kiara Beck als sicherer Rückhalt im Tor

Kiara Beck absolvierte zwölf von 13 Vorrundenspielen und präsentierte sich dabei als konstanter und verlässlicher Rückhalt – die 21-Jährige blieb dreimal ohne Gegentor. Bereits am ersten Spieltag gelang ein 3:0-Heimsieg gegen den FC Bayern München II. Zudem feierte das Team am elften Spieltag einen klaren 6:0-Heimsieg gegen den VfL Bochum. Am 13. Spieltag krönte ein 2:0-Heimsieg im Topspiel gegen den SC Sand die Vorrunde.

9 Spiele in Serie ungeschlagen

In den ersten neun Spielen der Vorrunde blieben die VfB Frauen ungeschlagen und legten damit den Grundstein für eine starke Hinrunde. In diesem Zeitraum wurden sechs Siege eingefahren, darunter der spektakuläre 5:4-Auswärtssieg gegen den 1. FSV Mainz 05 sowie der 2:1-Heimsieg gegen den Bundesligaabsteiger 1. FFC Turbine Potsdam. Ergänzt wurde die Serie durch drei Unentschieden gegen die SG 99 Andernach (1:1), Borussia Mönchengladbach (1:1) und Viktoria Berlin (2:2).

10 Tore von Nicole Billa – Drittbeste Torschützin der Vorrunde

Nicole Billa spielt seit Juli 2025 für den Club aus Cannstatt. Mit zehn Toren in 13 Spielen belegt die 29 Jahre alte Stürmerin den dritten Platz der Torschützinnenliste der 2. Frauen-Bundesliga. Besonders hervorzuheben sind ihre vier Doppelpacks, die die Österreicherin gegen Viktoria Berlin, Eintracht Frankfurt II, VfR Warbeyen und VfL Bochum erzielte.

19 Punkte daheim geholt – Stärkstes Heimteam der Liga

Mit 19 Punkten aus sieben Heimspielen ist die Elf von Cheftrainer Heiko Gerber das erfolgreichste Heimteam der 2. Frauen-Bundesliga. In der Vorrunde gelangen sechs Siege sowie ein Unentschieden bei einem starken Torverhältnis von 27:6.

30 Punkte aus 13 Spielen

Aus den 13 bislang absolvierten Spielen holten die VfB Frauen 30 von 39 möglichen Punkten. Dabei verbuchte das Team neun Siege, drei Unentschieden und lediglich eine Niederlage. Das Torverhältnis von 47:15 verdeutlicht nicht nur die offensive Durchschlagskraft, sondern auch die defensive Stabilität der Mannschaft.

47 erzielte Tore – Beste Offensive der 2. Frauen-Bundesliga

Mit insgesamt 47 erzielten Treffern stellen die VfB Frauen die beste Offensive der 2. Frauen-Bundesliga. Besonders bemerkenswert ist dabei die mannschaftliche Geschlossenheit: 16 verschiedene Spielerinnen trugen sich in die Torschützinnenliste ein.

1.123 Minuten für Janina Hechler – Meiste Einsatzzeit der VfB-Spielerinnen

Janina Hechler absolvierte mit 1.123 Einsatzminuten die meiste Spielzeit aller VfB-Akteurinnen in der Vorrunde. Die 26 Jahre alte Defensivspielerin, die seit Juli 2025 für den VfB spielt, stand in allen 13 Vorrundenspielen auf dem Platz.
