Die Zahlen und Fakten der sensationellen Vorrunde der VfB-Frauen

Die Vorrunde der Frauen des VfB Stuttgart in der 2. Frauen-Bundesliga war geprägt von Konstanz, Durchschlagskraft und Stabilität. Die folgenden Zahlen und Fakten fassen die Leistungen der Mannschaft kompakt zusammen.
1. Platz und Herbstmeisterschaft gesichert
3-mal zu Null gespielt – Kiara Beck als sicherer Rückhalt im Tor
Kiara Beck absolvierte zwölf von 13 Vorrundenspielen und präsentierte sich dabei als konstanter und verlässlicher Rückhalt – die 21-Jährige blieb dreimal ohne Gegentor. Bereits am ersten Spieltag gelang ein 3:0-Heimsieg gegen den FC Bayern München II. Zudem feierte das Team am elften Spieltag einen klaren 6:0-Heimsieg gegen den VfL Bochum. Am 13. Spieltag krönte ein 2:0-Heimsieg im Topspiel gegen den SC Sand die Vorrunde.
9 Spiele in Serie ungeschlagen
In den ersten neun Spielen der Vorrunde blieben die VfB Frauen ungeschlagen und legten damit den Grundstein für eine starke Hinrunde. In diesem Zeitraum wurden sechs Siege eingefahren, darunter der spektakuläre 5:4-Auswärtssieg gegen den 1. FSV Mainz 05 sowie der 2:1-Heimsieg gegen den Bundesligaabsteiger 1. FFC Turbine Potsdam. Ergänzt wurde die Serie durch drei Unentschieden gegen die SG 99 Andernach (1:1), Borussia Mönchengladbach (1:1) und Viktoria Berlin (2:2).
10 Tore von Nicole Billa – Drittbeste Torschützin der Vorrunde
19 Punkte daheim geholt – Stärkstes Heimteam der Liga
30 Punkte aus 13 Spielen
Aus den 13 bislang absolvierten Spielen holten die VfB Frauen 30 von 39 möglichen Punkten. Dabei verbuchte das Team neun Siege, drei Unentschieden und lediglich eine Niederlage. Das Torverhältnis von 47:15 verdeutlicht nicht nur die offensive Durchschlagskraft, sondern auch die defensive Stabilität der Mannschaft.
47 erzielte Tore – Beste Offensive der 2. Frauen-Bundesliga
1.123 Minuten für Janina Hechler – Meiste Einsatzzeit der VfB-Spielerinnen