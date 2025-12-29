Die Zahlen und Fakten der sensationellen Vorrunde der VfB-Frauen

Mit dem 2:0-Heimsieg im Topspiel gegen den SC Sand übernahmen die VfB Frauen die Tabellenführung und sicherten sich gleichzeitig die Herbstmeisterschaft. Durch diesen Erfolg wurde nicht nur die Spitzenposition gefestigt, sondern auch

3-mal zu Null gespielt – Kiara Beck als sicherer Rückhalt im Tor

Kiara Beck absolvierte zwölf von 13 Vorrundenspielen und präsentierte sich dabei als konstanter und verlässlicher Rückhalt – die 21-Jährige blieb dreimal ohne Gegentor. Bereits am ersten Spieltag gelang ein 3:0-Heimsieg gegen den FC Bayern München II. Zudem feierte das Team am elften Spieltag einen klaren 6:0-Heimsieg gegen den VfL Bochum. Am 13. Spieltag krönte ein 2:0-Heimsieg im Topspiel gegen den SC Sand die Vorrunde.

9 Spiele in Serie ungeschlagen

In den ersten neun Spielen der Vorrunde blieben die VfB Frauen ungeschlagen und legten damit den Grundstein für eine starke Hinrunde. In diesem Zeitraum wurden sechs Siege eingefahren, darunter der spektakuläre 5:4-Auswärtssieg gegen den 1. FSV Mainz 05 sowie der 2:1-Heimsieg gegen den Bundesligaabsteiger 1. FFC Turbine Potsdam. Ergänzt wurde die Serie durch drei Unentschieden gegen die SG 99 Andernach (1:1), Borussia Mönchengladbach (1:1) und Viktoria Berlin (2:2).

10 Tore von Nicole Billa – Drittbeste Torschützin der Vorrunde

Nicole Billa spielt seit Juli 2025 für den Club aus Cannstatt. Mit zehn Toren in 13 Spielen belegt die 29 Jahre alte Stürmerin den dritten Platz der Torschützinnenliste der 2. Frauen-Bundesliga. Besonders hervorzuheben sind ihre vier Doppelpacks, die die Österreicherin gegen Viktoria Berlin, Eintracht Frankfurt II, VfR Warbeyen und VfL Bochum erzielte.