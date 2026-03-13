Die Wundertüte übertrifft alle Erwartungen Landesliga Rhein-Neckar +++ Der ASC Neuenheim ist auf dem Weg zum frühzeitigen Klassenerhalt +++ Am Sonntag kommt Lobbach von red. · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser

Die Neuenheimer (gelb) machen es ihren Gegner diese Runde sehr schwer und überraschen positiv dabei. – Foto: Waldemar Binder

Achter, 28 Punkte nach 21 Spielen und bereits eine kleine Lücke von fünf Punkten zur Relegation und neun Zählern zum ersten direkten Abstiegsplatz. Der ASC Neuenheim steht sehr ordentlich da und besitzt sehr gute Chancen auf eine entspannte Saisonendphase, sprich den frühzeitigen Klassenerhalt.

Ihre Mannschaft schneidet besser ab als es vermutlich jeder vor Saisonbeginn erwartet hat. Stimmen Sie dieser Aussage zu? "Wir waren für uns selbst so eine kleine Wundertüte zum Saisonstart, deshalb darf man gerne sagen, dass wir sowohl die externen als auch internen Erwartungen bislang übertroffen haben", sagt ASC-Trainer Linus Sandmann. Zu viel Prozent ist der Klassenerhalt schon gesichert? Grenzenlose Euphorie herrscht deshalb aber noch lange nicht am Fußballcampus. "Der Klassenerhalt ist zu null Prozent sicher", gibt sich Sandmann keinen Träumereien hin. Das große Mittelfeld, das fließend in die Abstiegszone übergeht, bedeutet für ihn, "dass eine schlechte Phase ausreicht, um plötzlich viel weiter unten zu stehen."

Wo gibt es noch Verbesserungspotenzial? In der Sommervorbereitung und über weite Strecken der Hinrunde galt der Fokus dem Spiel gegen den Ball. "Wir wollten die nötige Stabilität, um darauf für mehr aufbauen zu können", erläutert der Coach seine Jahresplanung. Schneller als gedacht übernahmen die Anatomen im Laufe der Vorrunde immer häufiger eine agierende Rolle, sprich, sie hatten in vielen Begegnungen mehr Ballbesitz als der Gegner. Für Sandmann bedeutet das: "Nun müssen wir daran arbeiten, unsere längeren Ballbesitzphasen häufiger und besser in Torerfolge umzusetzen." Nun kommt Lobbach. Weshalb sollte sich ein Zuschauer dafür entscheiden, am Sonntag auf den Fußballcampus zu kommen? Die Erinnerungen an die SG-SV Lobbach könnten schöner nicht sein, schließlich gelang in der Vorrunde der erste Saisonsieg gegen den Tabellensechsten. "Lobbach kann aber fraglos mehr, als sie in diesem einen Spiel gegen uns gezeigt haben, deshalb erwarte ich ein komplett offenes und daher sehr aufregendes Spiel", versucht Sandmann Zuschauer mit dem Überbegriff "Spannung" zu locken.