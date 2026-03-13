Die Wundertüte übertrifft alle Erwartungen

Achter, 28 Punkte nach 21 Spielen und bereits eine kleine Lücke von fünf Punkten zur Relegation und neun Zählern zum ersten direkten Abstiegsplatz. Der ASC Neuenheim steht sehr ordentlich da und besitzt sehr gute Chancen auf eine entspannte Saisonendphase, sprich den frühzeitigen Klassenerhalt.
"Wir waren für uns selbst so eine kleine Wundertüte zum Saisonstart, deshalb darf man gerne sagen, dass wir sowohl die externen als auch internen Erwartungen bislang übertroffen haben", sagt ASC-Trainer Linus Sandmann.
Grenzenlose Euphorie herrscht deshalb aber noch lange nicht am Fußballcampus. "Der Klassenerhalt ist zu null Prozent sicher", gibt sich Sandmann keinen Träumereien hin. Das große Mittelfeld, das fließend in die Abstiegszone übergeht, bedeutet für ihn, "dass eine schlechte Phase ausreicht, um plötzlich viel weiter unten zu stehen."
In der Sommervorbereitung und über weite Strecken der Hinrunde galt der Fokus dem Spiel gegen den Ball. "Wir wollten die nötige Stabilität, um darauf für mehr aufbauen zu können", erläutert der Coach seine Jahresplanung. Schneller als gedacht übernahmen die Anatomen im Laufe der Vorrunde immer häufiger eine agierende Rolle, sprich, sie hatten in vielen Begegnungen mehr Ballbesitz als der Gegner. Für Sandmann bedeutet das: "Nun müssen wir daran arbeiten, unsere längeren Ballbesitzphasen häufiger und besser in Torerfolge umzusetzen."
Die Erinnerungen an die SG-SV Lobbach könnten schöner nicht sein, schließlich gelang in der Vorrunde der erste Saisonsieg gegen den Tabellensechsten. "Lobbach kann aber fraglos mehr, als sie in diesem einen Spiel gegen uns gezeigt haben, deshalb erwarte ich ein komplett offenes und daher sehr aufregendes Spiel", versucht Sandmann Zuschauer mit dem Überbegriff "Spannung" zu locken.
Als Aktiver war Sandmann lange Jahre für den TSV Handschuhsheim aktiv. "Das war eher auf B-Klassen-Niveau und da mein Bruder Levin mittlerweile in Neckarsteinach in dieser Liga kickt, haben wir die Möglichkeit noch einmal zusammen zu spielen", klärt der 35-Jährige und damit Ältere der beiden Brüder auf. Priorität hat aber immer der ASC Neuenheim, wie er festhält: "Wenn es keine zeitliche Überschneidung mit dem ASC gibt, bin ich in der Rückrunde im Optimalfall bei sieben, acht Spielen in Neckarsteinach dabei."