Die WSV-Hoffnung, dass es bei einem blauen Auge bleibt

Nach dem außergewöhnlichen Heimspiel gegen die U23 des 1. FC Düren geht beim Regionalligisten Wuppertaler SV die Saison im Rahmen des Möglichen normal weiter – mit dem Abstiegskampf in der Regionalliga West, aber auch mit der Planung für die kommende Saison. Und die wird fürwahr nicht einfach.

Zudem ist das WSV-Programm nicht ohne. Am Freitag (11. April) geht es zur U21 des 1. FC Köln (19.30 Uhr, Franz-Kremer-Straße), die zuletzt mit einem 4:0 beim Tabellenzweiten Gladbach überzeugt hat. Der Fohlen-Nachwuchs selbst kommt am 19. April ins Stadion am Zoo, dann folgen die Aufgaben beim KFC Uerdingen (26. April) und MSV Duisburg (4. Mai). Auch die abschließenden Partien gegen die Sportfreunde Lotte (10. Mai) und beim FC Gütersloh (17. Mai) werden alles andere als Selbstläufer.

WSV plant zweigleisig