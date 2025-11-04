Die Wormatia sucht Stabilität

Erst im Pokal, dann in der Liga – es läuft aktuell nicht wie erhofft: Wormatia-Trainer Anouar Ddaou erlebte zuletzt mit seiner Mannschaft einige Enttäuschungen. Archivfoto: Christine Dirigo/pakalski-press

Worms. Nach dem dramatischen Verbandspokal-Aus gegen Pirmasens war das 1:4 beim FV Eppelborn am vergangenen Wochenende die zweite große Enttäuschung für die Mannschaft des Oberligisten VfR Wormatia Worms innerhalb kürzester Zeit. Auch die 1:2-Niederlage in Ludwigshafen und der Punktverlust in Gau-Odernheim taten dem Team von Trainer Anouar Ddaou weh. Nicht zu vergessen das jüngste 1:4 im Topspiel gegen TuS Koblenz oder das 0:3 beim Saisonauftakt auf dem Betzenberg. Doch während gegen die Mannschaft vom Deutschen Eck die Kraftreserven der Wormser aufgebraucht waren, das Spiel in Ludwigshafen aufgrund einer fahrlässigen Chancenverwertung verloren ging und sich die Wormser im Derby in Gau-Odernheim zu zehnt immerhin noch einen Zähler holten, überraschte und enttäuschte das 1:4 in Eppelborn das gesamte Wormatia-Lager. Ausgerechnet beim Ligaschlusslicht, das zuvor gerade mal vier ganze Zähler gesammelt hatte, lagen die Wormser schon nach 45 Minuten mit 1:4 zurück. Das hatte Gründe.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Wenn es nicht läuft... : Ausgerechnet zwei Wormser Stützen der bisherigen Saison erlebten im Saarland einen gebrauchten Nachmittag. Torwart Tobias Edinger, zweifellos einer der auffälligsten Wormaten in dieser Runde, sah bei zwei Gegentoren schlecht aus. Gleiches gilt für Abwehrchef Altin Vrella. Er trug durch einen schlechten Rückpass Mitschuld am 1:2 und fälschte vor dem 1:4 einen völlig ungefährlichen Schuss unglücklich und unhaltbar ins eigene Tor ab. Immerhin blieb ihm bei einem harten Einsteigen kurz vor dem Pausenpfiff eine mögliche Rote Karte erspart.

Dass ausgerechnet zwei defensive Leistungsträger nicht ihren besten Tag erwischten, wurde durch die Tatsache verschlimmert, dass die Gastgeber einen Sahnetag erwischten, ein Konter- und ein Standardtor erzielten und zudem Glück hatten, dass die Wormser nur einen ihrer eigenen Torschüsse ins gegnerische Tor unterbrachten und überhaupt nicht an ihr Leistungsoptimum herankamen. VfR-Trainer Anouar Ddaou kündigte anschließend an, in der Trainingswoche vor dem Spiel beim FC Emmelshausen-Karbach (Samstag, 14:30 Uhr) wieder an den Basics arbeiten zu wollen. Eine Ansage, so selbstverständlich sie auch sein mag, die er seinen Spielern in der bisherigen Saison noch nicht hatte machen müssen. Zwei offene Schlüsselpositionen: Auf zwei zentralen Positionen findet Anouar Ddaou aktuell nicht die perfekte Besetzung. Im Sturmzentrum und im zentralen defensiven Mittelfeld. Auf beiden Positionen hat der Wormser Trainer eine Vielzahl an Optionen, rotiert regelmäßig und stellt die Spieler je nach Stärke und Spielweise des Gegners auf. In vorderster Front hatten mit ihren Auftritten Noah Maier, Niklas Meyer, Bobby Edet und Laurenz Graf allesamt Aktien am bisherigen guten Saisonverlauf. Die andauernden Wechsel machen aber auch deutlich, dass sich noch kein Spieler auf dieser Position dauerhaft einen Stammplatz ergattern konnte.