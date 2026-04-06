Die Wormatia strauchelt weiter Oberligist Wormatia Worms kann auch bei Hertha Wiesbach nicht gewinnen und offenbart dabei Schwächen gegen die Underdogs von Stefan Mannshausen · Heute, 18:55 Uhr · 0 Leser

Wormatias Laurenz Graf (rotes Trikot) ist für seine leidenschaftliche und aggressive Spielweise bekannt, wie Nico Theisinger (FV Diefflen) in dieser Szene erfährt. Bei Hertha Wiesbach übertrieb es der Vize-Kapitän jedoch und flog vom Platz. Foto: Dirigo/pakalski-press

Eppelborn/Worms. Trotz Auftaktpleite am ersten Spieltag punktete Oberligist VfR Wormatia Worms in den ersten Saisonwochen fleißig. Und dass die Mannschaft von Trainer Anouar Ddaou monatelang auf Tuchfühlung mit den Spitzenplätzen ging, lag auch an einer erstaunlichen Konsequenz. Nicht immer spielerisch brillant aber mit einer hohen Effizienz schlugen die Wormaten die vermeintlich „schwächeren“ Mannschaften aus der unteren Tabellenregion. Im April 2026 ist diese Phase der Wormser gefühlt meilenweit entfernt. Denn besonders gegen Underdogs bekleckert sich der VfR aktuell nicht mit Ruhm. Am Osterwochenende gab es für Ddaou und Co eine 0:1 (0:0)-Niederlage beim FC Hertha Wiesbach.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Pleite im Saarland: Personell arg gebeutelt und ohne die Stammspieler Marc Nauth, Torwart Tobias Edinger, Kapitän Tom Fladung, Nicolas Obas, Leo Klein (alle verletzt) und Kaan Özkaya (gesperrt) starteten die Wormser mit einer Dreierkette auf dem Kunstrasen in Eppelborn. Doch der Wunsch, dadurch mehr Durchschlagskraft in der Offensive zu erzeugen, erfüllte sich für die Wormser nicht. Ein Distanzschuss von Vasileios Siontis, der den Ball gegen den Pfosten drosch (49.), war die erste wirkliche Torannäherung der Gäste. Ein Abschluss von Mart Özkaya der zweite (68.) – und gleichzeitig der letzte. Die Gastgeber kamen zu deutlich mehr gefährlichen Aktionen im Strafraum, trafen aber erst in der Nachspielzeit, als der zuvor gut aufspielende Edinger-Ersatz John Dos Santos nach einem Wiesbach-Eckball am Boll vorbeiflog und Alexio Brauer die Gastgeber zum Heimsieg schoss (90+1.). Was Wormatias verpatztes Osterwochenende perfekt machte: zwei Ampelkarten für Laurenz Graf (78.) und Niklas Meyer (90+2.).