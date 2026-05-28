Die Wormatia holt neuen Innenverteidiger

Die Wormatia-Verantwortlichen Florian Natter (gelbes Shirt, Erster Vorsitzender) und Fatih Köksal (weißes T-Shirt, Sportlicher Koordinator) verabschieden Noah Maier, Co-Trainer Christoph Schunck, Torwarttrainer Christian Adam, John Dos Santos, David Schehl, Tobias Erdinger, Luca Baderschneider, Marc Nauth, Bobby Edet und Niklas Meyer (v.l.). Foto: Christine Dirigo/pakalski-press

Worms. Anders als ihre Konkurrenten haben die Fußballer des VfR Wormatia Worms eine Woche eher Sommerpause. Am letzten Oberliga-Wochenende der zu Ende gehenden Saison können die Wormaten die Beine hoch legen. Erst am 22. Juni bittet der neue Wormatia-Trainer Artur Lemm seine Spieler zum Trainingsauftakt für die kommende Spielzeit wieder auf den Fußballplatz. Bis dahin werden die VfR-Verantwortlichen noch den einen oder anderen Spieler verpflichten und das künftige Team verstärken. Am Mittwoch machte der Wormser Oberligist die Verpflichtung von Nathan Büker offiziell.

Der 19-jährige Innenverteidiger kommt aus der U19 von Rot-Weiss Walldorf nach Worms. Der Abwehrspieler folgt somit Wormatias neuem Trainer Artur Lemm von Hessen in die Nibelungenstadt. Nathan Büker spielte in seiner Jugend auch beim SV Darmstadt 98 und Kickers Offenbach und führte zuletzt die U19 der Walldorfer als Kapitän in der Bundesliga auf den Platz (Zwölf Spiele, zwei Tore). Artur Lemm lobt seinen ersten Wormser Transfer und wird bei dessen Präsentation von seinem neuen Verein wie folgt zitiert: „Nathan ist der beste Spieler in der Walldorfer U19 und ein absoluter Leader, der ein sehr wertvoller Bestandteil des Teams werden wird.“ Lemm hält große Stücke auf den 1,90-Meter großen Abwehrmann, der mit seiner Athletik und seinem Vorwärtsdrang auch als Rechtsverteidiger auflaufen kann.

Vor allem in der Abwehr benötigen die Wormser noch weitere Verstärkungen. Die Zukunft von Defensivallrounder Jabez Makanda und VfR-Eigengewächs Moritz Gotthardt ist noch nicht final geklärt, Innenverteidiger Leo Klein fällt mit einem Kreuzbandriss monatelang aus. Verbleiben neben den Zentrumspielern Büker und Neuzugang Mendim Crnaveri (Ludwigshafener SC U19) aktuell nur die Außenverteidiger Nicolas Obas und Felipe Ralda als etatmäßige Abwehrspieler (siehe unten).

Die Fragen auf der Torhüterposition sind bei der Kaderplanung hingegen wohl beantwortet. Aus Vereinskreisen ist zu hören, dass sich die Wormaten mit zwei Torhütern inzwischen einig sind. Offiziell bestätigt sind die Transfers jedoch noch nicht. Seit mehreren Tagen wabert allerdings der Name Luca Pedretti durch die Gerüchteküche des Wormser Fußballs. Der bei den Wormser Fans nach wie vor beliebte Schlussmann könnte nach seinem letztjährigen Sommerwechsel zum VfR Mannheim zurück an die Alzeyer Straße wechseln und wäre dann Nachfolger seines eigenen Nachfolgers Tobias Edinger (Wechsel zur SG Hüffelsheim). Noch gilt aber: Der aufrückende U19-Keeper Ian Wiedemann ist die bislang einzig bekannte Personalie des zukünftigen Torhüter-Trios der Wormatia.

Im Zentrum kann die Wormatia auch in Zukunft auf wichtige Leistungsträger setzen. Allen voran Laurenz Graf, Kapitän Tom Fladung und Spielmacher Mert Özkaya. Auch Flügelstürmer Nico Jäger und Neuzugang Belel Meslem sind als Leistungsträger eingeplant. Interessant wird zu beobachten sein, wie Mert Özkaya, der fußballerisch herausragende Wormate dieser Spielzeit (38 Torbeteiligungen in 33 Ligaspielen), den körperlich herausfordernden und laufintensiven Spielstil von Artur Lemm adaptiert bekommt.

Winter-Neuzugang verlässt VfR ohne Einsatzminute

Fix ist: Mit Tobias Edinger und Offensivspieler Marc Nauth verlassen zwei unumstrittene Stammkräfte die Wormser. Mit Niklas Meyer geht ein wichtiger Rollenspieler. Auch Noah Maier, David Schehl und Bobby Edet kamen als Joker regelmäßig zum Einsatz. Als Missverständnis entpuppte sich die Verpflichtung im Winter von Abwehrspieler Kerem Kabadayi. Ohne einen einzigen Einsatz verabschiedete sich der junge Innenverteidiger wieder aus Worms. Sein Vertrag wurde aufgelöst.

Offizielle Abgänge: Tobias Edinger, John Dos Santos, Kerem Kabadayi, Niklas Meyer, Noah Maier, Marc Nauth, David Schehl, Bobby Edet. Aus dem Trainerteam: Christian Adam, Christoph Schunck.

Künftiger Wormatia-Kader, Stand 27. Mai: Ian Wiedemann (Tor), Leo Klein, Nicolas Obas, Felipe Ralda, Mendim Crnaveri, Nathan Büker (alle Abwehr), Lukas Sundin, Kaan Özkaya, Mert Özkaya, Tom Fladung, Laurenz Graf, Vasileios Siontis (alle Mittelfeld), Nico Jäger, Omar Hashem Sayed, Amir Moore, Belel Meslem (alle Angriff).





