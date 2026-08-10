„Die wollten es mehr“: SV Gifhorn mit deutlichem Auftaktsieg

Zum Auftakt der Bezirksliga Braunschweig 1 hat die SV Gifhorn gegen den VfL Wahrenholz einen 5:2-Erfolg gefeiert. Dabei mussten die Gastgeber einem frühen Rückstand hinterherlaufen. Nach einem besseren Start von Wahrenholz, setzte sich Gifhorn mit zunehmender Spieldauer immer deutlicher durch und entschied die Partie mit vier Toren nach der Pause.

Der VfL Wahrenholz erwischte den besseren Start. Bereits in der 9. Minute brachte Leron Marwede die Gäste mit 1:0 in Führung. VfL-Wahrenholz-Trainer Marcel Neumann sah seine Mannschaft in der Anfangsphase klar überlegen: „Grundsätzlich sind wir super ins Spiel gekommen. Gehen relativ früh in Führung mit 1:0, waren in der Phase auch deutlich die bessere Mannschaft in meinen Augen. Grundsätzlich in den ersten 20 Minuten waren wir besser.“

Wahrenholz hatte nach der Führung sogar die Möglichkeit, den Vorsprung auszubauen. Doch zwei große Chancen auf das 2:0 blieben ungenutzt. Für Marcel Neumann war das bereits ein entscheidender Moment: „Gehen dann in Führung, verpassen es dann aber, obwohl wir zwei große Chancen hatten, das 2:0 zu machen. Das war der erste Knackpunkt.“

Die SV Gifhorn wurde immer aktiver und aggressiver. SV-Gifhorn-Trainer Lars Ebeling beschrieb die Entwicklung aus seiner Sicht so: „Man hat doch einfach gemerkt mit fortlaufender Spielzeit, dass wir aktiver waren, dass wir aggressiver waren, dass wir auch ein Chancenplus hatten.“ Zwar blieb Wahrenholz bei Kontern gefährlich, doch Gifhorn übernahm immer mehr die Kontrolle.

Kurz vor der Pause fiel schließlich der Ausgleich. In der 43. Minute traf Arne Jaeger zum 1:1. Marcel Neumann sah darin die logische Folge einer Phase, in der seine Mannschaft zunehmend nachließ: „Hatten dann einfach zu viele Fehler, waren in der Rückwärtsbewegung nicht mehr so aktiv. Haben dann SV eigentlich auch mehr oder weniger eingeladen in unsere Hälfte zu kommen. Die hatten dann Chance um Chance und hinten raus in der ersten Halbzeit kurz vor Schluss machen sie dann auch verdient das 1:1.“

Nach dem Seitenwechsel nahm die Partie weiter Fahrt auf. In der 55. Minute brachte Wayne Rudt die SV Gifhorn erstmals in Führung. Nur vier Minuten später antwortete Marten Richter mit dem 2:2. Doch die Freude der Gäste währte nicht lange. Bereits zwei Minuten später schlug Wayne Rudt erneut zu und stellte auf 3:2.

Für Marcel Neumann war diese kurze Abfolge der zweite entscheidende Moment der Begegnung. „Wir machen dann dennoch das 2:2. Und dann kam der zweite Knackpunkt, dass wir dann zwei Minuten später schon das 3:2 kriegen.“

Eine verunglückte Flanke von der rechten Seite prallte an den Pfosten, ein Gifhorner Spieler reagierte am schnellsten. „Man kann natürlich sagen, glücklich für den SV, so eine Szene oder halt Pech für uns.“

Wahrenholz versuchte zwar, nach dem erneuten Rückstand zurückzukommen, doch Gifhorn blieb die aktivere Mannschaft. Nico Ahrens erhöhte in der 74. Minute auf 4:2, ehe Sebastian Wagner-Reyes in der 88. Minute den fünften Treffer nachlegte.

Marcel Neumann sah seine Mannschaft zu diesem Zeitpunkt auch mental nicht mehr in der Lage, die Partie noch einmal zu drehen: „Ich glaube, es war mental schwer für die Jungs, das zu verkraften.“ Zum 4:2 und 5:2 sagte er: „Wir machen dann hinten raus noch ein Eigentor und das 5:2 am Ende ist geschenkt. “

Lars Ebeling konnte derweil mit der Reaktion seiner Mannschaft zufrieden sein. Zwar habe Gifhorn die ersten Minuten verschlafen, doch danach sei vieles gelungen. „Die Jungs haben ein super Spiel abgeliefert, wenn man die ersten 10–15 Minuten vielleicht rausnimmt, wo wir einfach noch nicht so richtig auf dem Platz waren und zum zweiten mal leider einen Rückstand hinterherlaufen mussten.“ Sein Fazit fiel entsprechend positiv aus: „Aber das, was danach war, war vieles richtig, richtig gut. Und ich bin mehr als zufrieden mit den Jungs.“

Auch die Höhe des Sieges war aus Sicht des Gifhorner Trainers angemessen. „Wahrenholz war zwar immer im Konter gefährlich, da mussten wir schon aufpassen, aber der Sieg geht auch in der Höhe in meinen Augen völlig in Ordnung.“

Marcel Neumann kam zu einer ähnlichen Einschätzung. „Grundsätzlich muss man sagen, dass wir jaPhasen hatten, wo wir wirklich die bessere Mannschaft waren. Aber im Großteil des Spiels war SV aktiver als wir. Die wollten es mehr. Die hatten die größeren Chancen beziehungsweise waren effizienter als wir. Am Ende des Tages war das wirklich verdient.“

Für Wahrenholz bedeutet die deutliche Auftaktniederlage nun zunächst einen Dämpfer. „Für uns sicherlich auch ein Weckruf, am ersten Spieltag wünscht man sich natürlich was anderes als eine 5:2-Pleite.“ Entscheidend sei nun die Reaktion: „Aber damit müssen wir jetzt umgehen. Jetzt ist die Frage, wie gehen wir damit um?“

Bereits am Mittwoch bietet sich dem VfL Wahrenholz die Gelegenheit, ein anderes Gesicht zu zeigen. Marcel Neumann blickt dabei auf das Pokalspiel gegen Knesebeck: „Und ich denke schon, dass wir daraus die richtigen Schlüsse ziehen, um dann am Mittwoch im Pokal gegen Knesebeck ein anderes Gesicht zu zeigen.“

Gleichzeitig machte der Trainer deutlich, dass die Niederlage nichts am eingeschlagenen Weg ändern soll. Wahrenholz habe sich in der Vorbereitung vorgenommen, den eigenen Spielstil zu verändern. „Die letzten Jahre war der VfL Wahrenholz jetzt immer bekannt für tiefes Stehen beziehungsweise abwartendes Spielen und dann schnelles Umschalten. Und wir wollen jetzt mittlerweile schon so ein bisschen dahin kommen, dass wir auch Ballbesitzfußball spielen können.“

Dass dieser Prozess Zeit benötigt, sei dabei von Beginn an klar gewesen. „Dass man nicht erwarten kann, dass man das in fünf Wochen so inne hat, dass man das gegen eine sehr gute Bezirksliga-Mannschaft, wie es die SV Gifhorn ist, sofort auf den Platz bringt über 90 Minuten war vielleicht auch klar.“ Marcel Neumann will deshalb trotz des misslungenen Auftakts am eingeschlagenen Kurs festhalten: „Dementsprechend wird das auch alle seine Zeit brauchen. Aber trotzdem werden wir von dem Weg nicht abweichen.“

Während Wahrenholz damit vorerst mit einer deutlichen Niederlage und einigen offenen Fragen in die neue Saison startet, behält die SV Gifhorn nach dem 5:2 drei Punkte zuhause. Lars Ebeling brachte das Spiel mit einem Augenzwinkern auf den Punkt: „Ich würde sagen, aus der breiten Brust eine Hühnerbrust gemacht.“ Am Ende durfte Gifhorn mit breiter Brust vom Platz gehen.