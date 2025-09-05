Die 18 Jahre alte Nelly Smolarczyk stammt aus dem Nachwuchs des SV Amendingen. Nun spielt die Torhüterin beim VfL Wolfsburg. – Foto: Nils Hoefener

Die Wölfin aus Amendingen Nelly Smolarczyk hat sich einen ersten Traum erfüllt: Die 18-jährige Torhüterin aus dem Allgäu steht im Kader des VfL Wolfsburg.

Für die Frauen des VfL Wolfsburg steht der Saisonstart in der Bundesliga unmittelbar bevor. Im Kader der „Wölfinnen“ steht auch eine junge Torhüterin, die beim SV Amendingen angefangen hat: die 18-jährige Nelly Smolarczyk.

Daniel Weiß, der bei den Fußballern des SVA für die Vereinsentwicklung verantwortlich ist, ist stolz, „dass es eine unserer ehemaligen Spielerinnen in den Profikader einer der besten deutschen Frauen-Mannschaften geschafft hat“. Nicht weniger stolz war man beim SVA, als Nelly Smolarczyk für die U-17-Nationalmannschaft nominiert worden war. Smolarczyk selbst erinnert sich: „Ich habe beim SV Amendingen mit dem Fußballspielen begonnen und war dort bis zur D-Jugend. Danach führte mein Weg über Kempten und Kaufbeuren zu Schwaben Augsburg. Mit 14 wechselte ich dann in die U17 des FC Bayern München. Danach hat mich Alisa Vetterlein (Torwarttrainerin des VfL Wolfsburg, Anm. d. Red.) abgeworben und zum VfL geholt. Der Schritt in die Profi-Mannschaft gelang mir dann im Sommer 2024.“

Beim SVA hatte die Torhüterin im Sturm angefangen. „Dort habe ich auch den Spaß am Fußball entwickelt“, sagt sie. In Amendingen habe sie bereits sehr viel Grundlagen für ihren weiteren Werdegang gelegt. „Darüber hinaus konnte ich mir beim SVA meinen Kampfgeist und meinen Willen, immer besser zu werden, aneignen.“ In Amendingen sei ihr auch „Spaß und Leidenschaft am Fußball“ vermittelt worden. „Das habe ich immer weitergetragen.“ Besonders in Erinnerung sind der heute 18-Jährigen „die vielen tollen Hallen- und Sommerturniere geblieben. Diese haben immer sehr viel Spaß gemacht. Meinen größten Erfolg habe ich gefeiert, als ich mit meiner Mannschaft Schwäbischer Hallenmeister geworden bin.“ Ihr Vater, der damals beim SV Amendingen das Team seiner Tochter trainierte, habe einen großen Anteil daran gehabt. Neben ihrem Vater und Alisa Vetterlein zählt Smolarczyk auch noch Inka Reinecke (Torwarttrainerin beim FC Bayern) zum Kreis derjenigen, „die mich fortlaufend unterstützt und weiterentwickelt haben“.