Die Wochen der Wahrheit

Im Vorfeld mit Spannung erwartet und zum Topspiel hochstilisiert wurde das neuerliche Aufeinandertreffen zwischen dem FC Neumünster und der dritten Mannschaft des FC Seefeld. Wer sich noch eines der wenigen Tickets für den Spitzenkampf ergattern konnte, zeigte sich sichtlich beeindruckt von der malerischen Kulisse, die sich am Sonntag Mittag auf der Sportanlage Looren darbot: Ausverkauftes Haus, eitler Sonnenschein und in der Hand ein(e) kühle(s) Blonde(s). Fussballherz, was willst du mehr?

Nachdem die von Reiff und Westerberg angeführten Kleeblätter vergangenen Oktober in buchstäblich letzter Sekunde die Festung Lengg in einem 6:5 Jahrhundertspiel eingenommen hatten, traf man sich zum neuerlichen Vergleich am Fusse des Loorenkopfs. Sichtlich motiviert und im Wissen um den Stellenwerts dieses Spiels bezüglich einer möglichen vorzeitigen Entscheidung im Rennen um die Meisterschaft, merkte man dem Heimteam die Nervosität insbesondere zu Beginn des Spiels an. Ungenauigkeiten im Aufbauspiel, wie auch Unzulänglichkeiten in der gegnerischen Hälfte führten summa summarum dazu, dass der gegnerische Anhang nach einer Viertelstunde die Führung für die Schwarz-Weissen bejubeln durfte. Mit zunehmender Spieldauer gelang es dem Heimteam längere Pass-Stafetten ins eigene Spiel einzustreuen, jedoch liess die Zielstrebigkeit im Abschluss etwas zu wünschen übrig. Überdies durfte sich die Hintermannschaft bestehend aus Tenchio, Egli, Lienert und Straumann mehrmals bei ihrem Schlussmann Baici bedanken, dass der Pausentee nur mit einem 0:1 Rückstand verköstigt werden konnte.