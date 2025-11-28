Der VdS Nievenheim will den jüngsten Pokalauftritt vergessen machen. – Foto: Frank Vieten

Die Wochen der Entscheidung für Nievenheim Der Bezirksliga-Aufsteiger trifft am Freitag auf den Tabellennachbarn TV Kalkum und leitet damit den Endspurt in 2025 ein.

Der VdS Nievenheim kämpft als Aufsteiger wie erwartet um den Klassenerhalt in der Bezirksliga. Die nächsten drei Partien können dabei richtungweisend werden. Der Tabellensiebzehnte hat aktuell acht Zähler auf dem Konto. Der kommende Gegner und Tabellennachbar TV Kalkum (Freitag, 19.30 Uhr) liegt nur zwei Punkte vor dem VdS. Nach dem Heimspiel warten in Rhenania Hochdahl (15.) und im Lohausener SV (13.) zwei weitere Konkurrenten im Abstiegskampf.

Heute, 19:30 Uhr VdS 1920 Nievenheim Nievenheim TV Kalkum-Wittlaer TV Kalkum 19:30 live PUSH Der VdS Nievenheim muss vor der Partie gegen den TV Kalkum jedoch erst einmal Schock verdauen. Vorige Woche flogen die Dormagener mit einem Knall aus dem Kreispokal. Beim Ligakonkurrenten SV Uedesheim gingen sie 0:10 unter. „Das Spiel war eine reine Katastrophe. Daher haben wir uns als Trainerteam entschieden, am nächsten Tag kein normales Training stattfinden zu lassen, damit wir die Klatsche vor der wichtigen Phase in der Liga aus den Köpfen bekommen“, sagt Trainer Thomas Boldt.

Boldt kann den VdS diesmal nicht coachen Der Coach wird gegen Kalkum jedoch nicht an der Seitenlinie stehen. Boldt sah im jüngsten Ligaspiel gegen den ASV Mettmann die Rote Karte. Trotzdem ist er überzeugt, dass sein Team nach einer starken Trainingswoche gut eingestellt ist. „Wir haben jetzt drei K.o.-Spiele in Folge. Unser Ziel ist es, mindestens sechs Punkte aus den nächsten drei Partien zu holen, sonst wird es im neuen Jahr extrem schwer, die Klasse zu halten“, betont Boldt. Ob die Spieler des Aufsteigers die Pokalblamage aus den Köpfen bekommen haben, wird sich am Freitagabend herausstellen. Das Team hat sein Schicksal jetzt in der eigenen Hand. „Es ist egal, ob wir schön spielen. Es zählt einzig und allein das Ergebnis. Wir müssen mit Leidenschaft verteidigen und neunzig Minuten lang alles reinwerfen und den Kampf annehmen. Ich bin davon überzeugt, dass wird alleine entscheiden, wer diese drei Spiele gewinnt“, erklärt Boldt.