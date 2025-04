Die Woche des Bahlinger SC lässt vom Kaiserstühler Double träumen

Nach drei Siegen in einer Englischen Woche steht der Fußball-Regionalligist im Pokalfinale und verlässt die Abstiegsplätze.

Auch ohne das Ergebnis einer turbulenten Regionalligapartie zwischen dem Bahlinger SC und dem FSV Mainz 05 II am Samstagnachmittag zu kennen, wäre es ein Leichtes gewesen, an den Gesichtern der beiden Trainer bei der Pressekonferenz den Sieger der Partie zu bestimmen. Der Mainzer Trainer Benjamin Hoffmann wirkte gezeichnet, sein Gegenüber Dennis Bührer gelöst und entspannt. Und der BSC-Coach hatte allen Grund dazu. Hinter seiner Mannschaft liegt eine perfekte Woche. Dem Auswärtscoup bei den Stuttgarter Kickers (2:1) und dem Einzug ins südbadische Pokalfinale beim SV Oberachern (3:1 n. V.) ließen die Bahlinger ein 4:3 gegen Mainz II folgen. Der Traum vom Kaiserstühler Double, bestehend aus dem Klassenerhalt in der Regionalliga und dem Pokalsieg, er besteht weiter und erscheint greifbar.

