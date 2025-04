Die Woche der Wahrheit für den FV Ravensburg

Am morgigen Freitag tritt der FV Ravensburg im Rahmen des 29. Spieltags der Oberliga Baden-Württemberg beim FSV 08 Bietigheim-Bissingen an. Das Spiel beginnt um 18:30 Uhr und stellt für die Ravensburger ein weiteres Schlüsselspiel im Abstiegskampf dar. Nach dem überzeugenden 3:0-Heimsieg gegen Calcio Leinfelden-Echterdingen am vergangenen Samstag geht der FV Ravensburg mit breiter Brust in dieses Auswärtsspiel. Der Sieg gegen Calcio war nicht nur wichtig für die Moral, sondern auch für die Tabellenposition: Mit nun 31 Punkten aus 27 Spielen rangieren die Ravensburger auf dem 14. Tabellenplatz und haben weiterhin den Klassenerhalt im Blick.

Der FSV 08 Bietigheim-Bissingen hat sich in dieser Saison als unangenehmer Gegner etabliert, besonders in der Offensive. „Bietigheim-Bissingen ist in der Lage, auch kleinere Lücken sehr gut auszuspielen und über die gefährlichen Außenpositionen gefährliche Angriffe einzuleiten“, sagte Braun. Diese Stärke gilt es für den FV Ravensburg, in der Defensive zu kontrollieren.

Personelle Lage

Die personelle Situation beim FV Ravensburg bleibt angespannt. Wie bereits in den vergangenen Wochen wird der FVR weiterhin auf einige verletzte Spieler verzichten müssen. „Kundruweit und Jann fallen weiter aus“, so Braun. Zudem hat sich Kevin Wistuba im Spiel gegen Calcio Leinfelden-Echterdingen eine Bänderverletzung zugezogen. „Ob er bis Freitag wieder einsatzfähig ist, müssen wir abwarten“, erklärte Braun. Auch Umut Sönmez wird am Freitag voraussichtlich nicht zur Verfügung stehen, da er mit einer Krankheit ausgefallen ist. Ein weiteres Personalproblem stellt der kurzfristige Ausfall von Daniel Schachtschneider dar, der erst am Freitag von einer Reise zurückkehren wird.

Weitere richtungsweisende Spiele

Das Spiel gegen Bissingen ist nur der Auftakt der englischen Woche für den FV Ravensburg. Bereits am kommenden Mittwoch steht das Nachholspiel gegen den SV Oberachern an, bevor es am Samstag 3. Mai zum direkten Duell mit dem SSV Reutlingen kommt. „Es stehen nächste Woche zwei richtungsweisende Partien an“, so der FV in einer Pressemitteilung . „Woche der Wahrheit“ könnte man es auch beimm FVR nennen – mit dem Ziel, aus den kommenden drei Spielen so viele Punkte wie möglich zu holen, um dem Klassenerhalt näher zu kommen.