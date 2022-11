"Die WM in Katar ist einfach ’ne komische Veranstalltung" BZ-Umfrage: Unter Fußball-Protagonisten der Region Freiburg herrscht kaum Vorfreude auf die Weltmeisterschaft in Katar.

Katar gegen Ecuador. Der Reiz dieser Fußball-Weltmeisterschaft ist längst nicht nur wegen jener Teams, die am kommenden Sonntag das Auftaktspiel bestreiten, so prickelnd wie eine vor einem Monat geöffnete Flasche Mineralwasser. Wie groß ist die Vorfreude auf die WM bei den Fußball-Protagonisten in der Region Freiburg? Wie intensiv werden die Spiele in Katar verfolgt? Und wer wird Weltmeister? Matthias Kaufhold hat sich umgehört.