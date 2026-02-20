Die Winterzugänge des KFC Uerdingen schnuppern schon an der Startelf

Für den KFC steht die Auswärtsreise nach Biemenhorst an. – Foto: Ralph Görtz

Noch in den Anfangszügen der Saison wies der KFC innerhalb von zwei Wochen den SV Biemenhorst zwei Mal deutlich in die Schranken. Auf den 6:1-Sieg in der Liga- weiterhin der höchste Pflichtspielsieg der Uerdinger - folgte auch ein souveräner 3:0-Sieg im Niederrheinpokal. Seitdem hat sich auf beiden Seiten natürlich einiges getan. Unter anderem gab es beim Biemenhorster Schlusslicht in der Zwischenzeit zwei Trainerwechsel. Seit Rückrundenstart ist dort Marc Gebler in Amt und Würden.

Ein Kuriosum aus dem ersten Aufeinandertreffen dürfte sich kaum wiederholen. Damals führten die Krefelder bereits nach 45 Minuten mit 5:1, drei Treffer fielen nach Eckbällen. "Klar, wurde es damals schlecht verteidigt, aber von uns war es auch einfach gut", erinnert sich Stöhr. "Wenn wir die Ecken gut spielen und gutes Einlaufverhalten haben, dann liegt es nur an uns, die Tore zu erzielen."

Kein Wunder also, dass KFC-Trainer Julian Stöhr einen anderen Gegner erwartet. "Biemenhorst kommt jetzt ein Stück weit mehr übers Konterspiel. Im Hinspiel war es schon so, dass sie uns Mitte der gegnerischen Hälfte attackiert haben, was uns in die Karten gespielt haben. Jetzt werden wir wahrscheinlich viel mehr Ballbesitz haben und nicht mehr die gleichen Räume haben, zumal der Kunstrasen auch noch kleiner ist."

Holzum wird im Tor stehen, Noguchi und Sierck finden sich gut ein

Personell könnten einige Winter-Neuzugänge demnächst stärker in den Fokus rücken. Im Tor erhält jedoch weiterhin Jonas Holzum den Vorzug vor Justin Möllering, ein Wechsel zwischen den Pfosten in den kommenden Wochen ist aber nicht ausgeschlossen.

Auch Außenverteidiger Ibuki Noguchi hinterließ bereits einen positiven Eindruck. "Er macht das im Training richtig gut", sagt Stöhr. Für die Partie in Biemenhorst dürften jedoch Seongsun You und Jan Bachmann knapp die Nase vorn haben. "Wenn aber etwas passieren sollte, ist er immer die erste Wahl. Punkt."

Auch Rückkehrer Jesse Sierck darf sich nach seinem einmütigen Einsatz gegen den SV Sonsbeck mittelfristig auf eine Chance in der Startformation einstellen. Für Stöhr könnte er gerade im Hinblick der bald anstehenden Englischen Woche wichtig werden.