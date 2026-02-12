Die Winterwechsel der Bezirksliga Nord Alle Zu- und Abgänge im Überblick: Was hat sich im Kader der 16 Klubs getan? von Florian Würthele · Heute, 15:30 Uhr · 0 Leser

Beachtenswerte Transfers: Der ehemalige Regionalliga-Spieler Julian Ceesay (links) wechselte von Inter Bergsteig Amberg zu Ursulapoppenricht, Damion Perrin (rechts) verließ Schlicht und schlug seine Zelte beim Bayernligisten SpVgg SV Weiden auf. – Foto: Josef Trummer

In der Bezirksliga Nord hat sich in der Winter-Wechselperiode einen Tick mehr getan als in der Süd-Staffel. Namhafte, weil höherklassig erfahrene Verstärkungen konnten unter anderem Klassenprimus FC Amberg (Fabian Geitner), die SpVgg Vohenstrauß (Benjamin Werner) und Inter Bergsteig Amberg (Julian Ceesay) an Land ziehen. „Upo“ holte vier neue Spieler und damit mehr als jeder andere Verein. Einschneidende Veränderungen im Offensivbereich taten sich bei Vohenstrauß, Furth im Wald und Raindorf auf. Torjäger Damion Perrin vom FC Schlicht wagte den Schritt in die Bayernliga zur SpVgg SV Weiden. Neue Cheftrainer haben seit Winter beim TSV Tännesberg und bei Inter Bergsteig Amberg das Sagen. Alle Transfers im Überblick.

1. FC Schlicht

Trainer: Bastian Ellmaier (wie bisher)

Zugänge: Eduard Baumbach (VfB Rothenstadt)

Abgänge: Damion Perrin (SpVgg SV Weiden)





DJK Arnschwang

Trainer: Erich Hartl (wie bisher), Alex Gabriel (neuer Co-Trainer)

Zugänge: keine

Abgänge: keine







FC Amberg

Trainer: Friedrich Lieder und Mario Zitzmann (wie bisher)

Zugänge: Fabian Geitner (DJK Gebenbach)

Abgänge: Fabian Kick, Daniil Chaika (beide SV Hubertus Köfering





FC Furth im Wald

Trainer: Alois Stoiber (wie bisher), Andreas Geiger (neuer Co-Trainer)

Zugänge: Mawab Galo (SpVgg GW Deggendorf), Lukas Pesold (SG Schönthal-Premeischl)

Abgänge: Florian Förster (SpVgg Eschlkam)





FC Raindorf

Trainer: Karl-Heinz Pittoni (wie bisher)

Zugänge: Lukas Schleich, Daniel Narius (beide SSV Schorndorf)

Abgänge: Josef Naus (berufsbedingt/Ziel unbekannt)





FC Weiden-Ost

Trainer: Philipp Siegert (wie bisher)

Zugänge: Michael Wells (TSV Stulln)

Abgänge: keine





FC Wernberg

Trainer: Bastian Lobinger (wie bisher)

Zugänge: keine

Abgänge: keine







Michael Wells (links) beendete sein Engagement als Spielertrainer in Stulln und kehrte zum FC Weiden-Ost zurück. – Foto: Josef Trummer





SF Ursulapoppenricht

Trainer: Andreas Scheler (wie bisher, seit Oktober)

Zugänge: Julian Ceesay, Helmut Jurek (beide SV Inter Bergsteig Amberg), Noel Scheler, Paul Fischer (beide VfB Rothenstadt)

Abgänge: keine





SG Chambtal

Trainer: Tobias Berger (wie bisher)

Zugänge: keine

Abgänge: keine





SpVgg Pfreimd

Trainer: Michael Hartlich (wie bisher)

Zugänge: Bastian Schieder (U19 ASV Cham)

Abgänge: keine





SpVgg Schirmitz

Trainer: Fabian Hirmer und Markus Peetz (wie bisher)

Zugänge: Nico Moser (FC Amberg II)

Abgänge: Luca Kaiser (SC Luhe-Wildenau II), Philipp Horn (TSV Reuth), Jan-Sedrik Csordas (SG Waidhaus/Neukirchen/Pfrentsch)





SpVgg SV Weiden II

Trainer: Josef Rodler (wie bisher)

Zugänge: Johannes Jähring (SV Mitterteich)

Abgänge: keine





SpVgg Vohenstrauß

Trainer: Martin Schuster (wie bisher)

Zugänge: Benjamin Werner (reaktiviert), Johannes Stahl (SV Pullenried)

Abgänge: Ales Demeter (FK Kraluv Dvur/Tschechien), Volker Lorenz (Weltreise), Daniel Huber (TuS/WE Hirschau), Mateo Lovrinovic (SC Luhe-Wildenau II)





SV Hahnbach

Trainer: Franz Geilersdörfer und Bastian Freisinger (wie bisher)

Zugänge: Leo Rjumin (DJK Gebenbach)

Abgänge: keine





SV Inter Bergsteig Amberg

Trainer: Markus Kipry (neu)

Zugänge: Markus Barth (TuS Rosenberg), Daniel Kardos (FC Viktoria Marienbad/Tschechien), Nico Krieger (SG Poppenricht/Traßlberg)

Abgänge: Julian Ceesay, Helmut Jurek (beide SF Ursulapoppenricht), Lucas Fliegner (Ziel unbekannt)





TSV Tännesberg

Trainer: Ibrahim Devrilen (neu)

Zugänge: Justin Lysyuk (TB 03 Roding), Tomas Holik (SC Zwiesel)

Abgänge: André Klahn (DJK Gebenbach), Andre Bertelshofer, Dennis Paulus (beide SpVgg Trabitz)





Alle Daten entstammen den von unseren Vereinsverwaltern getätigten Einträgen.