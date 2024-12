Die Wintervorbereitung des SSV Ulm 1846 Fußball

Die Hinrunde ist vorbei, die Pause ist kurz. Nach dem Auswärtsspiel bei Preußen Münster ging es für unsere Mannschaft in wohlverdiente freie Tage, inzwischen arbeiten Max Brandt und Co. bereits wieder individuell nach den Plänen von Athletiktrainer Christoph Zellner. Viel Zeit bleibt nicht, denn am 18. Januar startet mit dem Auswärtsspiel beim 1. FC Kaiserslautern bereits die Rückrunde. Zuvor absolviert das Team von Thomas Wörle eine kurze aber intensive Vorbereitung.